Volkswagen ID.4, Honda e, Porsche 911, Mercedes klasy S i Land Rover Defender to tryumfatorzy konkursu na światowy samochód roku. Jednak najważniejszy tytuł zgarnęła nowość marki z Wolfsburga. "Znakomicie zaprojektowane auto, które jest dopasowane do oczekiwań świata" – powiedział dziennik.pl Maciej Pertyński, jedyny polski juror plebiscytu World Car of the Year.

World Car of the Year, czyli plebiscyt na Światowy Samochód Roku jest organizowany od 17 lat. Eksperci branży medialnej uznają go za numer jeden wśród tego typu konkursów. Auta są oceniane w pięciu kategoriach. 93 jurorów z 24 państw pod uwagę bierze nie tylko wygląd pojazdów, komfort pasażerów i bezpieczeństwo, ale również aspekty środowiskowe, osiągi, pozycję rynkową oraz stosunek wydajności do ceny. Reklama Zdobywców złotej statuetki motoryzacyjnego Oscara do tej pory ogłaszano podczas gali organizowanej przed salonem samochodowym w Nowym Jorku. Jednak z uwagi na epidemię koronawirusa tryumfatorów poznaliśmy już drugi rok z rzędu wirtualnie. Oto wielka piątka zwycięskich aut w tegorocznej edycji WCOTY 2021. Volkswagen ID.4 to najlepszy samochód świata Volkswagen ID.4, czyli elektryczny SUV zdobył nagrodę główną i został uznany za najlepszy samochód świata w 2021 roku. – Znakomicie zaprojektowane auto, które jest dopasowane do oczekiwań świata – i rzeczywiście światowe, bo nie tylko występuje w już 5 wariantach w Europie, ale już w kolejnych 6 na Dalekim Wschodzie – powiedział Maciej Pertyński. VW ID.4 w wyścigu o koronę pokonał Toyotę Yaris i Hondę e. Honda e najlepszym autem miejskim Elektryczna Honda e została światowym Samochodem Miejskim Roku 2021 (World Urban Car). Akumulatorowy samochód w walce o tron pokonał dwie hybrydy – siostrzaną Hondę Jazz oraz Toyotę Yaris. – Nie miałem wątpliwości, że ten samochód został idealnie zaprojektowany, by opanować emocje wszystkich zainteresowanych zarówno elektromobilnością, jak nowoczesnością, awangardą… w warunkach miejskich – stwierdził Pertyński. Reklama Mercedes klasy S został Światowym Samochodem Luksusowym Roku 2021 (World Luxury Car). – To jest kolejna klasa S, która przewróciła wszystkie bariery. To jest Übersamochód, a w klasie luksusowej obecnie bez konkurencji – ocenił Pertyński. W bitwie o tron Mercedes okazał się lepszy niż Land Rover Defender i elektryczny Polestar 2. Porsche 911 uznano za Światowy Samochód Sportowy 2021. – Od kiedy zadebiutował typoszereg 992, powtarzam każdemu, czy chce, czy nie chce słuchać: to jest najlepsze auto, jakie powstało kiedykolwiek. Nawet w zupełnie bazowej wersji – zauważył polski juror WCOTY. 911-ka nie dała szans Audi RS Q8 i Toyocie GR Yaris. W kategorii World Car Design of the Year (Światowy Samochodowy Design Roku) jurorzy oceniali stylistykę kandydatów. Tu najwyższe uznanie zdobył Land Rover Defender. Brytyjski model pokonał Hondę e i Mazdę MX-30.