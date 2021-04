Ford Mustang najnowszej generacji podbił serca kierowców. Z najświeższych analiz rejestracji samochodów osobowych firmy IHS Markit wynika, że m.in. dzięki sprzedaży limitowanych i specjalnych wersji Bullitt, Shelby GT350, Shelby GT350R i Shelby GT500, Mustang był liderem wśród wszystkich konkurentów z liczbą 80 577 sprzedanych egzemplarzy na całym świecie w 2020 roku. Do tego modelu Forda należy już ponad 15 proc. rynku sportowych coupe, w porównaniu z ponad 14 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej.

Według wewnętrznych danych producenta wzięcie wersji specjalnych Bullitt i Shelby poszybowała o blisko 53 proc. w 2020 roku w porównaniu z rokiem poprzednim. W zdobyciu urodzinowej korony pomógł również fakt, że Mustang był najlepiej sprzedającym się samochodem sportowym na wielu rynkach europejskich. Na Węgrzech w 2020 r. popularność wzrosła o ponad 68 proc. w stosunku do 2019 r. Sprzedaż skoczyła także w Holandii (38,5 proc.), Danii (12,5 proc.), Czechach (5,6 proc.) i Austrii (4 proc.).

Europejska sprzedaż Mustanga osiągnęła poziom 7 tys. sztuk w 2020 roku. Zaś od 2014 roku – kiedy to legenda amerykańskiej motoryzacji wjechała do oferty na Starym Kontynencie – do kierowców trafiło już 60 tys. egzemplarzy tego modelu. Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym rynkiem dla Mustanga, reprezentując około trzech czwartych całkowitej sprzedaży.

Ford Mustang królem Polski. Mach 1 atakuje

Ford Mustang w Polsce od lat jest fenomenem. Tylko w marcu nowych właścicieli znalazło 26 egzemplarzy, co stanowi blisko 18 proc. udziału w tym segmencie. A od początku 2021 roku Mustang trafił do 76 kierowców – to o przeszło 33 proc. lepiej w stosunku do tego samego okresu w 2020 roku. Stąd jego udział w swoim segmencie wynosi blisko 25 proc. I jakby tego było mało, pierwszy raz w historii amerykański producent wprowadza do sprzedaży w Europie limitowaną serię wyczynowego Mustanga Mach 1 najnowszej generacji. Nad Wisłą auto można już zamawiać...

Mustang Mach 1 pod maską wielkości lądowiska dla śmigłowców skrywa wolnossące 5-litrowe aluminiowe V8 o mocy 460 KM. Czyli tak, jak zjawiskowy Bullitt, który do setki przyspiesza w nieco ponad 4 s. W przypadku nowicjusza spis modyfikacji zaaplikowanych przez inżynierów Forda przypomina, listę płac superprodukcji Hollywood.

Układ dolotu powietrza, kolektor dolotowy, przepustnice o średnicy 87 mm zwiększające swobodny przepływ powietrza do silnika – te elementy Mustang Mach 1 dzieli z Shelby GT350. Podrasowane płuca współpracują ze specjalnym oprogramowaniem modułu sterującego pracą układu napędowego oraz podwójnym wtryskiem paliwa, łączącym wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni i niskociśnieniowy wtrysk do kolektora, co zwiększa niutonometry przy niskich obrotach, pozwalając rozkręcać silnik do szaleństwa. Dodatkowa chłodnica oleju silnikowego, również zapożyczona z GT350 Shelby oraz nowa podstawa filtra oleju, dbają o optymalne smarowanie i utrzymują wysoką wydajność przy dużych obciążeniach.

Kierowca 460 KM dostaje w okolicy 7500 obr./min, a maksymalny moment obrotowy 529 Nm przy 4600 obr./min. Wrzucasz jedynkę sześciobiegowej skrzyni manualnej (MANUALNEJ!) TREMEC 3160, a Mach 1 zaczyna show! Nawija asfalt na tylne koła i pluje spalinami przez cztery końcówki wydechu o średnicy 4,5 cala (niemal 11,5 cm). I to wszystko przy gardłowym ryku V8, który po mocniejszym kopnięciu gazu zmienia się w ostry heavy metal…

Na osobny akapit zasługuje sama przekładania TREMEC. Inżynierowie zapewniają, że skrzynia dopasowuje prędkość obrotową do płynnej ręcznej zmiany przełożeń bez kompromitujących kierowcę szarpnięć. System wykorzystuje elektroniczne sterowanie pracą silnika do chwilowego "podbicia" przepustnicy i przegazowania, w chwili redukcji biegu, co umożliwia dostosowanie obrotów V8 do niższego przełożenia. Przewidziano też funkcję umożliwiającą redukcję na wyższy bieg bez zdejmowania nogi z gazu. Majstersztyk. Sprawdzi się na co dzień i od święta na torze.

Alternatywą do przekładni manualnej jest 10-biegowy automat, w którym na potrzeby Mustanga Mach 1 zmieniono konwerter momentu obrotowego i oprogramowanie. Z dużymi obciążeniami w ekstremalnych próbach pomoże druga chłodnica oleju chłodzona powietrzem (poprawia obniżanie temperatury pracy oleju o 75 proc.). Zarówno wersję z przekładnią manualną, jak i automatyczną posiadają dodatkowy układ chłodzenia tylnej osi. Mustang Mach 1 z ręczną skrzynią jest standardowo wyposażony w mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu – to dla lepszej przyczepności zarówno na prostych odcinkach, jak i przy wyjściu z zakrętu.

Wnętrze to czerń z aluminiowymi detalami i skórzane sportowe fotele. Stylowe detale nawiązują do klasycznego Mustanga Mach 1. Lewarek manualnej przekładni ma cudowną okrągłą końcówkę. Każdy Mustang Mach 1 jest sygnowany unikatową tabliczką na desce rozdzielczej z seryjnym numerem egzemplarza.

W Polsce Mustang Mach 1 kosztuje od 283 710 zł (10-biegowy automat to dodatkowo 10 tys. zł). Seryjne wyposażenie obejmuje m.in. w 19-calowe alufelgi w unikalnym wzorze Mach 1, skórzaną tapicerkę, aktywny układ wydechowy z 4 końcówkami w stylizacji Mach 1, przedni oraz tylny zderzak z dyfuzorem w stylizacji Mach 1 czy też system nawigacji satelitarnej CD/MP3 z DAB+ i Ford SYNC 3.2 z kolorowym 8-calowym wyświetlaczem dotykowym. Z lity opcji można wybrać pakiet stylizacyjny Mach 1, który obejmuje dedykowaną częściowo skórzaną tapicerkę, pomarańczowe zaciski hamulcowe oraz pasy na masce oraz bokach nadwozia.