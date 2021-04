Ford Mustang Mach-E nowym hitem wśród kierowców. Po trzech miesiącach sprzedaży ten elektryczny SUV na rynku USA sprzedał się w liczbie 6614 sztuk. Niemal 70 proc. zamówień pochodziło od nowych klientów pozyskanych od konkurencyjnych marek. Także w Polsce Mustang Mach-E okazuje się fenomenem – jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej sprzedaży z puli 220 sztuk przeznaczonej dla naszego rynku aż 60 proc., czyli 134 egz. zostało już zamówione. Kierowcom nie przeszkadzał nawet brak systemu dopłat do aut elektrycznych.

– Co ciekawe blisko 45 proc. wszystkich zamówionych aut to wersje z rozszerzoną pojemnością baterii oraz napędem na wszystkie koła – powiedział Piotr Pawlak, prezes idyrektor zarządzający Ford Polska. – Drugą najchętniej wybieraną wersją jest First Edition, której zamówienia stanowią blisko 30 proc. Biorąc pod uwagę, że First Edition bazuje na wersji AWD 98 kWh to blisko 75 proc. aut zostało zamówionych z rozszerzoną pojemnością baterii oraz napędem na wszystkie koła – dodał.

Ford Mustang Mach-E w Polsce. Co wybrać?

Ford Mustang Mach-E jest dostępny w pięciu wersjach wyposażenia i z napędem na tylną oś (RWD) lub na cztery koła (AWD). Do wyboru jest:

Mach-E z napędem na tylne koła ze standardową baterią 75 kWh;

Mach-E z napędem 4x4 i baterią 75 kWh;

Mach-E z napędem na tył i akumulatorem 98 kWh;

Mach-E 4x4 plus akumulator 98 kWh;

Mach-E First Edition z napędem 4x4 z baterią 98 kWh

Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh

Mach-E już w najtańszej wersji jest bogato wyposażona. Standardem jest 15,5-calowy kolorowy ekran dotykowy, Ford SYNC nowej generacji, podgrzewane przednie fotele czy tylne reflektory LED. Do tego jeszcze m.in. system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach, system zapobiegający kolizjom Pre-Collision Assist, asystent utrzymania pasa ruchu, adaptacyjny tempomat, poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszka kolanowa dla kierowcy, boczne poduszki i kurtyny dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń, a także system ostrzegania pieszych Audible Vehicle Alert System. Wersje z napędem na tylne koła są dostępne z 18-calowymi felgami aluminiowymi.

Moc maksymalna samochodu w tej wersji to 269 KM, a jego zasięg według WLTP – do 440 km. Maksymalny moment obrotowy obu wersji z napędem na tylne koła wynosi natomiast 430 Nm. Cena startuje od 216 120 zł.

Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh

Podstawowa wersja Mustanga Mach-E z 4x4 kosztuje od 249 560 zł. Moc maksymalna tej wersji to 269 KM, a maksymalny moment obrotowy 580 Nm. Zasięg - 400 km na jednym ładowaniu akumulatora 75 kWh.

Mustang Mach-E AWD 75 kWh to także większe, bo 19-calowe alufelgi, a także zewnętrzny pakiet stylizacji nadwozia. Do tego są jeszcze adaptacyjne reflektory LED Mustang Signature czy przednie fotele z funkcją pamięci regulowane elektrycznie w ośmiu płaszczyznach, a także kamera ułatwiająca parkowanie tyłem.

Ford Mustang Mach-E RWD 98 kWh

Mustang Mach-E z napędem na tylne koła, silnikiem o mocy 294 KM i baterią 98 kWh jest dostępna od 247 570 zł. To właśnie w tej odmianie można liczyć na imponujący zasięg 610 km oraz szereg dodatków, których próżno szukać w wersjach ze standardową baterią.

Ford Mustang Mach-E AWD 98 kWh

Mustang Mach-E z napędem 4x4 i mocą 351 KM podobnie jak wersja z mniejszą baterią jest wyposażony w czerwone zaciski hamulcowe. Obie odmiany skrywają w kabinie ciemną podsufitkę i perforowaną tapicerkę foteli Sensico z czerwonymi przeszyciami. Zasięg to 540 km. Cena startuje od 286 310 zł.

Ford Mustang Mach-E First Edition AWD 98 kWh

Wreszcie Mach-E First Edition. Samochód w tej wersji wyróżnia perforowana tapicerka foteli Sensico z niebiesko-czerwonymi przeszyciami nawiązującymi do koloru nadwozia. Podobnie jak pozostałe wersje z napędem na wszystkie koła, samochód ma czerwone zaciski hamulcowe oraz 19-calowe alufelgi.

Wyposażenie obejmuje m.in. panoramiczny dach, system audio B&O z 10 głośnikami, kamerę 360 stopni, inteligentny tempomat czy asystenta parkowania. Moc - 351 KM. Zasięg - 540 km. Cena w Polsce startuje od 303 810 zł.

Ford Mustang Mach-E plus pakiety

Mustang Mach-E dostępny jest z dwoma wersjami pojemności tylnego bagażnika. To 322 l (1420 l przy złożonych tylnych siedzeniach) dla wersji z napędem na wszystkie koła oraz 402 l (1345 l) dla wersji z napędem na tył. Pod maską z przodu jest też 100-litrowy kuferek.

Wszystkie samochody będą wyposażone w reflektory w technologii LED. W wersjach z napędem na cztery koła to światła projekcyjne LED z funkcją statycznego doświetlania zakrętów oraz funkcją zapobiegającą oślepianiu.

Dla podstawowych wersji wyposażenia przewidziano pakiety Technology oraz Technology Plus. Pierwszy (8500 zł) obejmuje system nagłośnienia B&O z 9 głośnikami i subwooferem, drzwi bagażnika otwierane/zamykane elektrycznie i bezdotykowo, system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, aktywnego asystenta parkowania oraz system kamer 360 stopni.

Technology Plus w wersji AWD zawiera dodatkowo panoramiczny dach oraz przednią szybę z filtrem przeciwsłonecznym. W wersji RWD dochodzi do tego tapicerka z perforowanej skóry ekologicznej Sensico, elektryczna regulacja położenia przednich foteli w 8 płaszczyznach oraz lusterka boczne składane elektrycznie, które są standardem dla wersji z napędem na wszystkie koła. Cena pakietu Technology Plus AWD to 12 500 zł, a RWD 18 400 zł.