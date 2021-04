Toyota ruszyła z nową inwestycją i już produkuje w Wałbrzychu elektryczne przekładnie do napędów hybrydowych. Nowa skrzynia będzie współpracować z najnowszej generacji silnikiem 1.5 zaprojektowanym w oparciu o globalną platformę projektową Toyoty TNGA (Toyota New Global Architecture), którego produkcja ruszyła w czerwcu 2020 w Jelczu-Laskowicach.

– W ten sposób oba polskie zakłady Toyoty wytwarzają hybrydowy zespół napędowy, czyli serce samochodu. Zespoły te będą trafiać do nowej generacji Toyoty Yaris produkowanej we Francji a od sierpnia 2021 roku również w Czechach – powiedział dziennik.pl Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe.

Yaris – najpopularniejszy model Toyoty na Starym Kontynencie – w 2020 roku stanowił ponad jedną piątą (21 proc.) wszystkich aut, które opuściły europejskie salony japońskiej marki. W Polsce Yaris odpowiadał za ponad 24 proc. rejestracji Toyoty. A co trzeci klient indywidualny w segmencie B wybierał właśnie ten model.

Hybrydowe napędy z Polski trafią również do modelu Yaris Cross, czyli pierwszego SUV-a Toyoty w segmencie B, którego produkcja ruszy we Francji w 2021 roku.

– Z uwagi na popularyzację napędów hybrydowych w Europie, których udział w całkowitej sprzedaży Toyoty systematycznie rośnie i w 2020 roku wyniósł aż 54 proc., Toyota zwiększa produkcję kluczowych komponentów w naszych zakładach – ogłosił Dariusz Mikołajczak, prezes Toyota Motor Manufacturing Poland. – Rozpoczynając po raz pierwszy produkcję silników elektrycznych, budujemy nie tylko nowe linie produkcyjne, ale również wiedzę i doświadczenie naszych pracowników w kierunku elektromobilności – dodał.

Toyota podwaja produkcję i szuka pracowników

W ramach nowej inwestycji wartej ponad 300 mln zł Toyota rozbudowała w Wałbrzychu zakład Odlewni o 1700 m2 na potrzeby nowej linii odlewania obudów oraz zainstalowała w obecnej hali skrzyń biegów nowe linie obróbcze i linię montażu.

Wraz z uruchomieniem nowego projektu Toyota rozpoczyna po raz pierwszy w historii produkcję silników elektrycznych MG1 stanowiących integralną część elektrycznej przekładni hybrydowej. Rocznie na Dolnym Śląsku ma powstawać ok. 175 tys. sztuk tych elementów (na trzy zmiany).

Dodatkowo jesienią 2021 roku w Wałbrzychu uruchomiona zostanie bliźniacza linia przekładni. A na początku 2022 roku kolejna linia produkcji silników hybrydowych TNGA 1,5 l. W ten sposób nakładem 600 mln zł produkcja elektrycznych napędów hybrydowych do Toyoty Yaris i Yaris Cross zostanie podwojona.

– W związku z tymi projektami zakład w Wałbrzychu prowadzi intensywne działania rekrutacyjne zmierzające do zatrudnienia dodatkowo ponad 300 pracowników – powiedział Mularczyk.

Toyota inwestuje w Polsce 6 mld zł

Po całkowitym uruchomieniu obecnych projektów w 2022 roku w polskich zakładach Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach funkcjonować będzie łącznie aż sześć linii produkcyjnych głównych podzespołów hybrydowych, w tym trzy linie elektrycznych przekładni hybrydowych oraz trzy linie silników zaprojektowanych w architekturze TNGA.

Dodatkowo w roku 2020 w TMMP rozpoczął działalność Dział Testów i Oceny Napędów Hybrydowych, którego celem jest przyspieszenie procesu testowania napędów hybrydowych oraz lokalizacji produkcji komponentów hybrydowych w Europie.

Wraz z obecnie realizowanymi projektami poziom inwestycji w obu zakładach do końca 2022 wzrośnie do prawie 6 mld zł, możliwości produkcyjne do 1,65 mln podzespołów rocznie, a zatrudnienie do ponad 3 tys. osób.