Oślepianie światłami, jazda na zderzaku, niebezpieczne zmiany pasa ruchu lub wyprzedzanie, zajeżdżanie drogi, nadużywanie klaksonu, ruszanie z piskiem opon, krzyki, obelgi – to zachowanie kierowców na polskich drogach obnażone przez ekspertów Instytutu Transportu Samochodowego.

– Z naszych badań wynika, że ponad 80 proc. kierowców deklaruje, że przynajmniej raz w tygodniu zdarza im się obserwować agresywne zachowania na drogach. Jednocześnie tylko ponad 30 proc. badanych przyznaje, że im samym zdarzają się takie reakcje – powiedział dziennik.pl Mikołaj Krupiński z ITS. – Dlatego w "Dzień Grzeczności za Kierownicą", który przypada 5 kwietnia nie zapominajmy, że szczególnie w pandemii rodzi się silna potrzeba otrzymywania, ale i dostarczania dobrych emocji, także na drodze. Im więcej symbiozy pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego, tym lepiej dla wszystkich – podkreślił.

Dzień Grzeczności za Kierownicą to kampania o wieloletniej tradycji. Zainicjowano ją we Francji, a jej celem jest zwrócenie uwagi na deficyt kultury wśród wielu kierujących pojazdami. Akcja ma uświadomić konieczność właściwego zachowania i przestrzegania zasad kodeksu drogowego.

Policja przestrzega przed konsekwencjami niebezpiecznych poczynań za kierownicą.

– Agresja drogowa to dość szerokie pojęcie. Skrzynki "Stop agresji drogowej", na które spływają powiadomienia od kierowców są naprawdę intensywnie używane. Większość poważniejszych spraw znajduje finał w sądzie. A tam grzywna może wynieść do 5 tys. zł – powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji.

Podkreślił również, że jeśli wyczyn agresywnego kierowcy nosi znamiona przestępstwa, wówczas zastosowanie znajduje kodeks karny.

– Na drodze bardzo ważny jest wzajemny szacunek, a także stosowanie się do obowiązujących zasad – stwierdziła Magda Zglińska, reprezentująca operatora systemu Yanosik. – Szczególnie na autostradach, gdzie prędkości rozwijane są do 140 km/h powinniśmy zachowywać odpowiednie odstępy między autami, stosować się do ograniczeń prędkości, ale także z rozsądkiem zmieniać pas. Nieprzemyślane decyzje za kółkiem mogą nas kosztować zdrowie, a niekiedy nawet życie. Wykazujmy się odpowiedzialnością, ale bądźmy także wyrozumiali wobec innych. Zaowocuje to zwiększeniem bezpieczeństwa na polskich drogach – podkreśliła.

Jak zachować się za kierownicą?

A eksperci ITS w Dniu Grzeczności za Kierownicą przypominają o zasadach, które przydadzą się na drodze nie tylko od święta:

Bądź wyrozumiały, gdy ktoś na drodze popełni błąd. Może on przytrafić się również tobie. Warto szczególnie o tym pamiętać w przypadku osób uczących się jeździć i kierowców z innych miast,

Kieruj przewidywalnie – używaj kierunkowskazów , nie zmieniaj gwałtownie pasa ruchu, nie hamuj gwałtownie, nie zajeżdżaj drogi, zachowuj bezpieczny odstęp od innych pojazdów,

Parkuj poprawnie, zgodnie z przepisami - tak, by zajmować jedno miejsce,

Lewego pasa ruchu (na drodze wielopasmowej) używaj tylko do wyprzedzania,

Nie stwarzaj zagrożenia dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego, np. rozmawiając przez telefon w trakcie jazdy lub pisząc wiadomości tekstowe,

Dbaj o bezpieczeństwo własne i innych, przestrzegając przepisów,

Pamiętaj o uśmiechu, nawet gdy zachowanie innego uczestnika ruchu może irytować.

Pozytywne myślenie ułatwia życie

– Pozytywne zachowania sprawiają, że dodatkowo jesteśmy bardziej kreatywni, łatwiej się uczymy, nawiązujemy lepsze relacje, mamy lepsze wyniki w pracy i czujemy się pewniej za kierownicą. Pozytywność motywuje nas do działania i wysiłku. Potwierdzają to analizy psychologiczne. A kiedy doświadczamy, np. złości, nasze pole widzenia zawęża się i przeszkadza w doświadczaniu i eksplorowaniu nowych możliwości. Wówczas skupiamy się tylko ma rozwiązaniu sytuacji bądź jej przetrwaniu i rozładowaniu emocji – zauważa Ewa Odachowska, psycholog transportu z Instytutu Transportu Samochodowego.

Emocje pozytywne działają inaczej. Poszerzają zdolności umysłowe i świadomość. Dzięki nim budujemy lepsze relacje z otoczeniem. Także nasze reakcje za kierownicą są przewidywalne, stonowane i nastawione na empatię do pozostałych uczestników ruchu.

– Pod wpływem pozytywnych emocji zachodzą korzystne dla zdrowia procesy fizjologiczne oraz zmiany w układzie immunologicznym, hormonalnym, w układzie krążenia oraz w zakresie odporności na stres. Dzięki nim jesteśmy zdrowsi, mądrzejsi, efektywniejsi i bardziej otwarci. Szukajmy zatem okazji, aby okazywać je częściej, a Dzień Grzeczności za Kierownicą może być tego dobrym początkiem – skwitowała Odachowska.