23 marca 1941 roku zmarł w Auschwitz Tadeusz Tański, konstruktor samochodowy, inżynier mechanik, wynalazca. W 1920 roku skonstruował pierwszy polski samochód pancerny, Ford FT-B, oparty na podwoziu Ford T i zbudowany w serii 16 sztuk. Samochody te wzięły udział w wojnie polsko-bolszewickiej - przypomniało muzeum Auschwitz.

Tański urodził się 11 marca 1892 roku w Moskwie. Był synem Czesława Tańskiego, konstruktora pierwszego polskiego szybowca. Fach inżynierski zdobywał m.in. w Szkole Elektrycznej w Paryżu, projektując silniki lotnicze, a od 1919 roku pracował już w Polsce w Sekcji Samochodowej Ministerstwa Spraw Wojskowych.

W 1920 roku na bazie cywilnego samochodu Ford T skonstruował właśnie pierwszy polski samochód pancerny Ford FT-B, który wziął udział w decydujących walkach wojny polsko-bolszewickiej. Po wojnie, od 1922 roku konstruował pierwsze samochody całkowicie polskiej konstrukcji, np. CWS T-1, T-4 (T-2) i inne w Centralnych Warsztatach Samochodowych.

- 3 lipca 1940 roku o godz. 6 do jego mieszkania w Warszawie wkroczyło gestapo. Aresztowano go i zabrano na Pawiak - przypomniało okoliczności jego aresztowania muzeum. Ostatni gryps - z 31 stycznia 1941 roku - żona Tadeusza Tańskiego otrzymała od kolejarza, który karteczkę z adresem znalazł na torach. Tański napisał w nim do żony: Kochana moja, jest godzina 4 rano, wiozą nas pociągiem chyba do Oświęcimia - żegnam Cię ostatni raz.