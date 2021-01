Zima nie odpuszcza. Synoptycy ostrzegają: Najbliższe dni upłyną pod znakiem zimowej pogody z opadami śniegu oraz zamieciami i zawiejami śnieżnymi. Temperatura spadnie miejscami do -10°C. Według zapowiedzi IMGW przyrost pokrywy śnieżnej może sięgnąć 35 cm. Do tego w związku z intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem dróg praktycznie w całym kraju wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Wzrośnie także prędkość i porywistość wiatru, co powodować będzie lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

Stąd policja przypomina, że włączone i prawidłowo ustawione światła to ważny element bezpiecznej jazdy. Pomaga w porę ominąć przeszkody, dostrzec innych uczestników ruchu drogowego.

– Światła w pojeździe powinny być ustawione w taki sposób, aby nie oślepiały innych uczestników ruchu drogowego – powiedział sierż. szt. Dariusz Rajski z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

W razie kontroli policji kierowca, którego pojazd będzie miał oświetlenie w fatalnym stanie technicznym i nie będzie można go dopuścić do dalszego ruchu, musi liczyć się z konsekwencjami. W skrajnych sytuacjach może to być mandat do 500 zł łącznie z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

Mandat za światła przeciwmgielne i mruganie długimi

– Korzystanie ze świateł drogowych tzw. długich w sposób niezgodnych z przepisami również może być powodem policyjnej kontroli i mandatu karnego w wysokości 200 zł i 3 punktów karnych – przestrzegł.

A za nieprzepisowe korzystanie z długich świateł policjanci mogą uznać m.in. mruganie by ostrzec kierowców jadących z naprzeciwka o tym, że niedaleko stoi patrol drogówki, który kontroluje prędkość. Także amatorzy popędzania błyskami reflektorów swojego auta innych na autostradzie czy drodze ekspresowej powinni liczyć się z mandatem w razie przyłapania przez patrol drogówki.

– Z kolei naruszenie warunków korzystania ze świateł przeciwmgielnych przednich i tylnych to 100-złotowy mandat i 2 punkty – wyjaśnił policjant.

Kiedy używać świateł przeciwmgielnych?

Ustawa Prawo o ruchu drogowym mówi, że w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami kierowca jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, a ponadto:

włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,

przednie albo oba te światła jednocześnie, poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania

Tylnych świateł przeciwmgłowych kierowca może używać, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności ma obowiązek niezwłocznie wyłączyć te światła. Inaczej może zostać ukarany za oślepianie innych.

Ustawa dopuszcza też używanie świateł przeciwmgłowych, gdy nie ma mgły czy opadów, tu cytat: Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

I jeszcze jeden cytat ze Słownika Języka Polskiego PWN. – Światła mogą być przeciwmgielne i przeciwmgłowe – obie formy są poprawne – wyjaśnił Mirosław Bańko, PWN.