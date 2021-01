Spółka LG Energy Solutions, wcześniej LG Chem Wrocław Energy, otrzymała decyzję o wsparciu nowego, czwartego etapu budowy fabryki w Kobierzycach – poinformowała Agencja Rozwoju Przemysłu.

– Kwota zadeklarowanych nakładów to niemal 303 mln euro (prawie 1,4 mld zł). Firma zobowiązała się do zatrudnienia przynajmniej 500 nowych pracowników do 31 grudnia 2022 r. – powiedział dziennik.pl Miłosz Marczuk, rzecznik prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu

W efekcie całkowita kwota nakładów przekroczy 3,1 mld euro, a zatrudnienie sięgnie nawet 10 tys. miejsc pracy. ARP podkreśla, że po zakończeniu czwartego etapu inwestycji w Kobierzycach powstanie największa fabryka akumulatorów EV na świecie. A jej możliwości produkcyjne na poziomie 100 GWh powinny zaspokajać ok. 60 proc. obecnego zapotrzebowania na baterie do aut EV w Europie.

– W ubiegłym roku wydaliśmy 56 decyzji o wsparciu inwestycji w zarządzanych przez nas strefach. To najwięcej decyzji spośród wszystkich instytucji zarządzających strefami. Jedną z nich jest decyzja o wsparciu LG Energy Solution – czołowego producenta akumulatorów EV. Dzięki temu w naszej strefie w Kobierzycach pod Wrocławiem powstaje największa fabryka akumulatorów EV na świecie. To inwestycja zagraniczna w strategicznej branży electromobility – powiedział Cezariusz Lesisz, prezes ARP S.A.

Koreański koncern pierwszą inwestycję w fabrykę akumulatorów EV w Polsce rozpoczął w roku 2016. Ze względu na znaczny wzrost zapotrzebowania na baterie do pojazdów elektrycznych kolejny etap rozpoczęto już w 2017 roku. Trzeci etap budowy ruszył wiosną 2019 i ma finiszować pod koniec roku 2021. W sierpniu 2020 roku LG Energy Solution złożyła aplikację o wsparcie czwartego etapu budowy fabryki w Kobierzycach. W efekcie powstanie tam największa fabryka akumulatorów EV na świecie.

Akumulatory z zakładu LG pod Wrocławiem kupuje m.in. Grupa Volkswagen i stosuje je w samochodach elektrycznych zbudowanych na platformie MQB. Czyli baterie wyprodukowane na Dolnym Śląsku trafiają pod podłogę takich aut jak: VW ID.3 i ID.4, Skoda ENYAQ czy niebawem Audi Q4 e-tron oraz CUPRA el-Born.