Nowe rejestratory przejazdu na czerwonym świetle wzmocnią sieć Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). GITD zaplanowało rozmieścić je na 30 najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach w 18 miastach. Zakupiony sprzęt dołączy do 20 lokalizacji już funkcjonujących.

Nowe miejsca lokalizacji - najbardziej zagrożone wypadkami i kolizjami skrzyżowania - wytypowali eksperci Instytutu Transportu Drogowego. Stąd urządzenia pojawią się m.in. w Łodzi na skrzyżowaniu al. Mickiewicza i ul. Stefana Żeromskiego, w Warszawie na al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wolskiej, w Nowym Sączu na ul. Królowej Jadwigi i ul. Kilińskiego. Nowe rejestratory zostaną też zamontowane na skrzyżowaniach w Białymstoku, Płocku, Katowicach, Kielcach czy Szczecinie.

Co ważne, punkty kontroli nie będą oznakowane jak na przykład klasyczne fotoradary. Znana jest jedynie ich lokalizacja - dlatego kierowcy albo muszą nauczyć się jeździć zgodnie z przepisami, albo pamiętać listę rozmieszczenia rejestratorów.

Lista 30 lokalizacji w 18 miastach

Miejscowość Lokalizacja Łódź Al. Mickiewicza / Żeromskiego Warszawa Al. Prymasa Tysiąclecia / Wolska Nowy Sącz Kilińskiego / Królowej Jadwigi Kraków Kuklińskiego / Nowohucka Katowice Stęślickiego / Chorzowska Rzeszów Al. Piłsudskiego / Al. Cieplińskiego Łódź Rondo Inwalidów - Rokicińska / Puszkina Lublin Rondo Kuklińskiego - Lubomelska / Al. Solidarności Kraków Konopnickiej / Wadowicka Kalwaryjska Rzeszów Al. Rejtana / Al. AK Poznań rondo Kaponiera / Roosvelta Rzeszów Krakowska / Al. Gen. Okulickiego / Al. Wincentego Witosa Lublin Al. Tysiąclecia / al. Unii Lubelskiej Kraków Nowohucka / Al. Pokoju Szczecin Al. Wyzwolenia / Al. Niepodległości Bydgoszcz Jagiellońska / Ogińskiego Warszawa Al. Krakowska / Łopuszańska Bielsko-Biała Warszawska / Sarni Stok Łódź Andrzeja Strugi / Kościuszki Warszawa Pl. Zawiszy / Towarowa Ruda Śląska 1 Maja / Kokota Bydgoszcz Skłodowskiej / Wyszyńskiego Kielce Sandomierska / Al. Solidarności Kraków Wadowicka-Zakopiańska / Tischnera-Bożka Zabrze Religi - Bytomska / Stelmacha Białystok Generała Nikodema Sulika / Kaziemierza Wielkiego Płock Wyszogrodzka / Popiełuszki Sosnowiec Baczyńskiego / Piłsudskiego Białystok Zwierzyniecka / św. PIO Piotrków Trybunalski Sikorskiego / Concordii

Kamery wychwycą kierowców

Przetarg GITD przewiduje zakup rejestratorów składających się z kamer obserwujących wjazdy na skrzyżowanie oraz kamer, które rozpoznają typy pojazdów oraz ich numery rejestracyjne. Sprzęt będzie także dokumentować czas i miejsce zdarzenia oraz czas, jaki upłynął od zapalenia się czerwonego światła.

Urządzenia działają na zasadzie wideodetekcji. Kamery nie mierzą prędkości. Obserwują drogę i rejestrują te auta, które mimo czerwonego światła wjechały na skrzyżowanie.

Eksperci ITS oceniając konieczność wprowadzenia stałej kontroli brali pod uwagę charakter najbliższej okolicy, w tym bliskość szkół, obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury przeznaczonej dla pieszych czy transportu zbiorowego. W przypadku braku możliwości instalacji urządzeń na skrzyżowaniach wytypowanych do objęcia kontrolą w pierwszej kolejności, powstała lista rezerwowa (niżej).

Łódź Zgierska/ Al. Włókniarzy / Al. Sikorskiego - rondo Biłyka Mikołów Cieszyńska / Gliwicka Gorzów Wlkp. Rondo Santockie Konin Dworcowa / Trasa Warszawska Łódź Al. Włókniarzy / Drewnowska Łódź Al. Włókniarzy / Lutomierska Wrocław Na Ostatnim Groszu / Bystrzycka Świdnica Esperantystów / Stęczyńskiego Wejherowo Cedrowa-Chopina Starogard Gdański Armii Krajowej/JP II/Boh. Monte Cassino Olsztyn Tuwima / Synów Pułku Słupsk Łódź Al. Jana Pawła II / Obywatelska Łódź Al. Władysława Bartoszeskiego / Pabianicka Szczecin Taczaka / Derdowskiego Pszczyna Górnosląska / Bielska Łódź Kopcińskiego / Narutowicza Skierniewice Widok / Wyszyńskiego Wieluń Piłsudskiego / Krakowskie Przedmieście / Częstochowska / 18 stycznia Piotrków Trybunalski Al. Armii Krajowej / Piłsudskiego / Al. Sikorskiego Bolesławiec Al. Tysiaclecia / Bolesława Chrobrego Pszczyna Górnośląska / Męczenników Oświęcimskich Pszczyna Górnośląska / Bieruńska Jelenia Góra Jana Pawła II / Grunwaldzka Żnin Mickiewicza 10

GITD możliwości sprzętu, z którym zgłoszą się producenci będzie testować w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków drogowych. Z dokumentacji wynika, że wybrany wykonawca będzie miał 72 tygodnie od podpisania umowy na przekazanie urządzeń do użytkowania.

Nowe nieoznakowane radiowozy z kamerami

Na tym jednak nie koniec. GITD prowadzi też przetarg na dostawę 11 nowych nieoznakowanych samochodów z zamontowanymi na pokładzie urządzeniami do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym. Z wymagań Inspektoratu wynika, że nowy sprzęt zamontowany w radiowozach musi być przystosowany do pracy w różnych warunkach pogodowych, rejestrować prędkość w przedziale od co najmniej 30 km/h do 250 km/h oraz umożliwiać nagrywanie wykroczeń przez przednią i tylną szybę. Po wyłonieniu zwycięskiej oferty flota nieoznakowanych aut z kamerami zwiększy się do 40 sztuk.