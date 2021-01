Dziś przed południem w Szczecinie policjanci na ul. Światowida podjęli próbę zatrzymania samochodu osobowego, którego kierowca nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe - powiedział PAP oficer prasowy szczecińskiej policji sierżant sztabowy Paweł Pankau. Jak dodał, zaczął uciekać w sposób stwarzający zagrożenie w ruchu drogowym ul. Szosa Polska w kierunku Polic.

Mężczyzna próbował uniknąć blokady policyjnym radiowozem, uderzając w niego – kontynuował Pankau. Policjant w tym momencie użył broni służbowej. Mężczyzna widząc co się dzieje wycofał się i w wyniku swojej agresywnej jazdy samochód wypadł z drogi i dachował.

"Kierowca został postrzelony"

Kierowca został postrzelony – wynika z informacji policji. "Zostało wezwane pogotowie do niego, które zabrało go do szpitala. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W tej chwili przebywa w szpitalu" – powiedział Pankau.

Oficer prasowy poinformował, że wszystkie inne okoliczności sprawy będą wyjaśniane.