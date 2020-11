Marsz Niepodległości w Warszawie – w samochodach i na rowerach – ma wyruszyć 11 listopada ok. 14.00 z Ronda Dmowskiego – informują przedstawiciele Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Z kolei władze stolicy podkreślają, że na przejazd ulicami miasta, organizatorzy marszu powinni uzyskać odpowiednie zezwolenie w ratuszu. Jeśli tego nie zrobią przejazd będzie stanowił wykroczenie drogowe. Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości" złożyło nawet zażalenie na postanowienie sądu utrzymujące decyzję prezydenta Rafała Trzaskowskiego o zakazie organizacji marszu, ale sąd II instancji postanowił je oddalić.

Reklama

Policja zwiera szyki

Dziennik.pl sprawdził, jak Komenda Stołeczna Policji przygotowuje się do tego, co może dziać się 11 listopada?

– Bardzo często zapowiedzi różnią się od tego, jak w danym dniu będą wyglądały wydarzenia. Dlatego na ten czas możemy tylko gdybać jeżeli chodzi o ich przebieg. My oczywiście przygotowujemy się do 11 listopada – powiedział dziennik.pl nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji. – W tym dniu przed nami dużo pracy i jest to spowodowane licznymi uroczystościami, w których udział będą brały najważniejsze osoby z kraju. W ramach przygotowań do naszych działań uwzględniamy także to wydarzenie. I jestem przekonany, że nasza działania pozwolą zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom na ulicach Warszawy. Oczywiście tam gdzie będziemy mieli do czynienia z łamaniem prawa, należy spodziewać się naszej reakcji w oparciu o obowiązujące prawo – skwitował przedstawiciel KSP.

Zmotoryzowany Marsz Niepodległości

– Marsz Niepodległości ma odbyć się w formie "rajdu" ulicami Warszawy. Wziąć w nim udział mogą wszyscy zmotoryzowani patrioci, a także rowerzyści – poinformowało w Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości".

– 11 listopada to symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co roku zapraszamy wszystkich patriotów do Warszawy, aby wspólnie świętować tę wyjątkową rocznicę w Marszu Niepodległości – czytamy w oświadczeniu Zarządu Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości". – W tym roku, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczestników, a przede wszystkim weteranów, którzy co roku nam towarzyszyli, zdecydowaliśmy się zmienić formułę naszego wydarzenia. 11 listopada zapraszamy wszystkich Polaków do tego, aby przyjechać do Warszawy na rondo Romana Dmowskiego samochodami i motocyklami. Widzimy się jak co roku o godz. 14:00. Zachęcamy do oflagowania i przyozdobienia pojazdów barwami narodowymi – napisali.

Na wydarzenie "Marsz Niepodległości 2020" założone na facebooku odpowiedziało ponad 15 tys. osób. W tym 5,6 tys. zadeklarowało udział.

Marsz Niepodległości - TRASA

Marsz wyruszy z Ronda Dmowskiego, następnie Al. Jerozolimskimi wjedzie na Most Poniatowskiego i przejedzie obok Stadionu Narodowego, by zakończyć się przy Al. Zielenieckiej. Przynajmniej tak wynika z mapy, którą przygotowali organizatorzy.