Parkowanie samochodu potrafi być wyzwaniem. Użytkownicy aplikacji "Uprzejmie Donoszę" do zgłaszania służbom źle zaparkowanych pojazdów w ciągu ostatniego roku zgłaszali co miesiąc średnio ponad 1500 takich przypadków.

Reklama

Najwięcej w historii jej działania, bo prawie 11 tys., odnotowano w Warszawie. Na drugim miejscu znalazł się Wrocław z wynikiem prawie 5 tys. zgłoszeń, a na 3 miejscu Poznań z liczbą 2687 zgłoszeń.

A kiepskie parkowanie może przyczynić się do wystąpienia szkody komunikacyjnej. Eksperci rankomat.pl sprawdzili, czy mieszkańcy miast, w których najczęściej dochodzi do takiego przewinienia, należą również do grupy najbardziej szkodowych kierowców.

Duże miasto, duży problem

W pierwszej 10 miast z największą liczbą zgłoszeń obok stolicy Mazowsza (10 890), Dolnego Śląska (4927) i Wielkopolski (2687) znalazły się jeszcze inne regionalne stolice, takie jak Gdańsk (1603), Szczecin (1054), Kraków (690) oraz Bydgoszcz (505).

Warszawa, Wrocław i Gdańsk, zajmują 3 ostatnie miejsca na liście najmniej szkodowych miast w Polsce. 53,8 proc. kierowców pochodzących ze stolicy Mazowsza deklarowało brak szkód w swojej historii ubezpieczenia. Wynik wrocławian był lepszy tylko o 3,7 punktu procentowego, a gdańszczan o 4,3 punktu procentowego. Niewiele wyżej na tej liście znajduje się Kraków, Bydgoszcz, Szczecin i Poznań z wynikami kolejno 59,1 proc., 59,7 proc., 60,1 proc. i 60,8 proc.

Wychodzi na to, że złe parkowanie nie jest jedynym przewinieniem kierowców z tych miejscowości.

– 65 proc. osób korzystających z porównywarki rankomat.pl deklarowało w 2019 roku brak szkód w swojej historii ubezpieczenia pojazdów. Oczywiście ma to wpływ na cenę OC. Te osoby, które deklarowały przynajmniej jedną szkodę w swojej historii OC, płaciły 13 proc. więcej za polisę niż bezszkodowi kierowcy. Jednak czynników wyceny składki jest więcej. Model samochodu i miejsce zamieszkania również mają znaczenie, dlatego przy wyborze ubezpieczenia zawsze warto porównać wszystkie oferty – powiedziała Urszula Pazio-Hrapkowicz z rankomat.pl.

Źle parkują, ale powodują mniej szkód

Wśród 10 najczęściej źle zaparkowanych samochodów przodują właściciele samochodów marki Volkswagen (15,6 proc.), Renault (11,7 proc.) i Opel (11,1 proc.).

Na drugim biegunie znalazły się marki Audi (7,1 proc.), Fiat (7,5 proc.) i Skoda (8,4 proc.).

Reklama

Kto szkodzi najbardziej?

Eksperci porównywarki postanowili też sprawdzić, jak wśród posiadaczy tych marek wygląda historia OC. Okazuje się, że właściciele samochodów marki Renault i Volkswagen są jednymi z najrzadziej deklarujących szkody w swojej historii ubezpieczenia, natomiast Audi i Fiata najczęściej

66,3 proc. posiadaczy aut Renault i 65,8 proc. właścicieli Volkswagenów deklaruje, że nigdy nie spowodowało żadnej kolizji i wypadku. Na podium znaleźli się także posiadacze Skody z wynikiem 65,7 proc.. Najgorzej natomiast wypadli właściciele Audi (61,5 proc.), Fiata (63,3 proc.) i Mercedesa (64,4 proc.).