Skargi do WSA wywiedziono 26 października. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zarzuciła uchwale z 14 maja br. "istotne naruszenie prawa dotyczącego błędów proceduralnych związanych z jej podjęciem". Uchwała ta rozszerzała Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego o dodatkowe ulice na Woli i na Pradze Północ bez – jak stwierdziła prokuratura – wymaganej prawem opinii.

Jak przekazał Dział Prasowy Prokuratury Krajowej, chodzi o opinię weryfikującą czy "warunki panujące na wskazanych ulicach pozwalają na ich włączenie do Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego z jednoczesnym zachowaniem prawidłowego ruchu pojazdów na drodze i komfortu użytkowników strefy".

Prokuratura Okręgowa w Warszawie kwestionuje także podwyższenie kwoty za brak wniesienia opłaty za parkowanie w płatnej strefie z 50 zł do 250 zł. Kwota ta uiszczona terminie 7 dni została zmniejszona do 170 zł. Taką decyzję podjęła Rada Warszawy 30 lipca br. Głównym argumentem było stwierdzenie, że kara nie była podnoszona od 2003 r.

Podwyższenie opłat prokuratura określiła jako "rażące". W skardze wskazano, że osoby obecnie korzystające z SPPN nie mogą ponosić konsekwencji "kilkunastoletnich zaniechań związanych z podnoszeniem tej opłaty".

– Nowa opłata nie powinna tak jaskrawo odbiegać od opłaty poprzedniej. Zmiany tego rodzaju powinny być dokonywane stopniowo, tak aby możliwym była ocena ich wpływu na kształtowanie przyzwyczajeń osób parkujących pojazdy – podała prokuratura. Organ skarżący uznał, że wyrównanie opłaty za brak biletu parkingowego z opłatą za brak biletu w komunikacji miejskiej – co było jednym z argumentów Rady Warszawy - jest błędem. – Trudno uznać opłaty za korzystanie z komunikacji publicznej za takie, które można odnieść w prosty sposób do opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania. Ponadto opłata dodatkowa za jednorazową jazdę bez biletu stanowi 38 krotność ceny biletu jednorazowego przesiadkowego normalnego, obowiązującego w strefie 1 i 2. Gdyby dokonać obliczenia opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdów w sposób analogiczny do opłaty należnej za jazdę bez biletu powinna ona wynieść 114 złotych, a nie, jak uchwalono, 250 złotych – podała PK.

Prokuratura wniosła o stwierdzenie nieważności uchwały z 14 maja w całości i zaskarżonego przepisu uchwały z 30 lipca.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie badana prawidłowość uchwały Rady m. st. Warszawy XXXVIII/1199/2020 z dnia 15 października 2020 roku, która zmienia metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności. Uchwała ta ma wejść w życie 1 grudnia 2020 roku.