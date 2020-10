Przygotowanie samochodu na deszczowe i chłodne dni, to nie tylko sposób na uniknięcie niepotrzebnych wydatków. To także troska o bezpieczeństwo.

Nie oślepiaj światłami

Jazda z włączonymi światłami mijania jest w Polsce obowiązkowa przez cały rok. To szczególnie przydaje się jesienią (wczesnym rankiem i późnym popołudniem na drogach panuje już mrok).

- Sprawdzenie świateł nie polega wyłącznie na zweryfikowaniu przednich reflektorów. Koniecznie jest także przyjrzenie się światłom cofania czy stopu - w tym przypadku najlepiej poprosić kogoś o pomoc. Warto zobaczyć też, jak działa np. oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Ponadto, należy pamiętać, że wymiana żarówki to nie jedyna czynność, która może poprawić widoczność drogi przed pojazdem. Czasem problemy z nieodpowiednim oświetleniem mogą być powodowane np. przez zaparowane klosze czy źle wypoziomowane światła. To również wymaga weryfikacji - tłumaczy Rafał Komosa z Auto-Serwisu Klakson w Pruszkowie.

Przy kontroli świateł trzeba zadbać o takie ich dobranie i ustawienie by mieć dobrą widoczność, ale przy tym nie oślepiać pozostałych uczestników ruchu.

Kiedy parują szyby

Jesienią i zimą daje się we znaki osiadająca na szybach para. Skutecznym sposobem na tę niedogodność jest oczywiście odpowiednia wentylacja, ale można też skorzystać z patentów polecanych przez ekspertów.

- Należy pamiętać o tym, że zaparowane szyby to efekt nagromadzonej wilgoci. Można zwalczać jej skutki, ale najlepiej skupić się na samym źródle problemu. Warto osuszyć wnętrze pojazdu, dlatego należy zabrać z niego wszystkie te przedmioty, które mogą gromadzić wodę, np. materiałowe dywaniki czy mokre ścierki - wyjaśnia Monika Demska z Monicar w Kobylnicy.

Do tego istnieje również szereg preparatów, które zapobiegają parowaniu szyb.

Alkohol dobry na wycieraczki

Wycieraczki są głównym sprzymierzeńcem kierowcy w trakcie jesiennych, deszczowych dni. Ważne więc, aby nie tylko sprawnie działały, ale też skutecznie zbierały wodę.

- Kurz, brudna woda tryskająca spod przejeżdżających pojazdów, liście spadające na auto stojące pod drzewem. To wszystko sprawia, że pióra wycieraczek brudzą się. Warto więc co jakiś czas je wyczyścić, wystarczy do tego szmatka nasączona alkoholem. Jeśli mimo tego na szybie nadal pojawiają się smugi, to najprawdopodobniej czas na wymianę wycieraczek. Koszt nie jest duży, a komfort jazdy poprawi się znacząco - mówi Łukasz Lica z WarsSztat Garage w Suchym Lesie.

Czy działają hamulce?

- Jeśli chodzi o hamulce, to warto sprawdzić przede wszystkim tarcze, klocki oraz płyn hamulcowy. Co więcej, jeśli hamowanie budzi niepokój u kierowcy, lepiej nie ryzykować, tylko od razu udać się do warsztatu. W takiej sytuacji, dla własnego bezpieczeństwa, najlepiej wybrać się do mechanika w najbliższej okolicy. Można go znaleźć zarówno w naszej aplikacji, jak i na stronie internetowej - mówi Magda Zglińska z firmy Yanosik.

Sprawdź uszczelki

Uszczelki odpowiadają za wnikanie wilgoci do wnętrza pojazdu. Jeśli więc guma w okolicy drzwi czy szyb jest zniszczona, warto rozważyć wymianę. Jeśli jednak wszystko wygląda w porządku, można zdecydować się na ich konserwację odpowiednim preparatem.

Żeby nie zabrakło prądu

Przy kontroli instalacji elektrycznej koniecznie trzeba zadbać o klemy akumulatora. - Najpierw należy je odpowiednio wyczyścić, a następnie zakonserwować z użyciem dedykowanych do tego preparatów. Pozwoli to na ochronę przed wilgocią oraz jej negatywnymi skutkami np. zwarciami – radzi Bartosz Goleniewicz z HighWay Serwis w Długołęce.

Sprzątnij wnętrze

Kierowcy, którzy planują w aucie generalne porządki, powinni je zrobić teraz. Deszczowe dni czy poranne przymrozki nie sprzyjają myciu auta czy wysychaniu tapicerki.

- Przy sprzątaniu warto zwrócić uwagę na wyposażenie pojazdu. Można sprawdzić np. zawartość apteczki, datę ważności gaśnicy, koło zapasowe oraz zestaw żarówek na wymianę. Mając w głowie fakt, że zima już wielokrotnie zaskoczyła kierowców, należy zaopatrzyć się również w odmrażacz czy skrobaczkę do szyb. Wówczas żadna aura nas już nie zaskoczy - kwituje Magda Zglińska z Yanosika.