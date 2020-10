Fiat 500 nowej generacji zadebiutował jako samochód elektryczny i właśnie teraz wjeżdża do Polski. Włoska marka za jednym zamachem wprowadza odmianę hatchback i kabrio w specjalnej, premierowej wersji "La Prima". Taka ekskluzywna 500-ka na prąd jest wyposażona w reflektory full LED, skórzaną tapicerkę, 17-calowe diamentowane alufelgi oraz chromowane wstawki w oknach i panelu bocznym. Auto dostanie również plakietkę z numerem sztuki oraz nazwą kraju sprzedaży.

Pod karoserią zastosowano zupełnie nową platformę z większym o 2 cm rozstawem osi i szerszym rozstawem kół. W efekcie 500-ka zyskała po 6 cm wzdłuż i wszerz, jednak nadal nie przekracza granicy 4 m długości. Naturalnie wdrożenie świeżej architektury uwolniło drogę do stworzenia bardziej przestronnego wnętrza – nowy model ma zapewnić znacznie więcej miejsca na nogi i ramiona. Przejrzysty kokpit z mniejszą liczbą przycisków jest pełen odwołań do 500-ki pierwszej generacji. Sprawia wrażenie dobrze przemyślanego, a w honorowym miejscu nad dwoma wlotami powietrza dominuje 10,25-calowy ekran dotykowy nowego systemu informacyjno-rozrywkowego UConnect 5.

Nowy Fiat 500 skrywa silnik elektryczny, który generuje 87 kW. Energię przechowuje zamknięty w podłodze zestaw akumulatorów litowo-jonowych o pojemności 42 kWh. Taki magazyn elektryczności powinien pozwolić na pokonanie 320 km (według cyklu WLTP), a w mieście zasięg wyniesie 400 km. Osiągi? Sprint od 0 do 50 km/h potrwa 3,1 sekundy, a przyspieszenie do 100 km/h zajmie 9 sekund. Prędkość maksymalną ograniczono do 150 km/h. Co ciekawe, e-Fiat podczas bezszelestnej jazdy z prędkością do 20 km/h ostrzeże pieszych i rowerzystów specjalnym dźwiękiem, jednak nie będzie to jakiś tam bezduszny sygnał komputerowy, lecz delikatnie zanucony utwór "Amarcord" Nino Roty.

Włoski producent na potrzeby nowej elektrycznej 500-ki przewidział szybką ładowarkę o mocy 85 kW. Dzięki niej zaledwie 5 minut ma wystarczyć, aby zgromadzić energię na pokonanie 50 km, czyli więcej niż to potrzebne do przeciętnego codziennego użytkowania samochodu. Ładowanie do 80 proc. zajmie 35 minut.

Poza tym Fiat oferuje również rozwiązania do domowego ładowania. Premierowa wersja nowej 500 dostanie Easy Wallbox, który będzie można podłączyć do normalnego gniazdka i zarządzać nim przez Bluetooth. Co ważne, urządzenie nie wymaga konfiguracji przez specjalistę, a ładowanie z mocą do 3 kW rozpoczyna się automatycznie po połączeniu z autem. Easy Wallbox ma też opcję zwiększenia mocy do 7,4 kW – wtedy uzupełnienie akumulatorów potrwa ok. 6 godz. W bagażniku znajdzie się też kabel Mode-3 do ładowania prądem zmiennym na publicznych stacjach.

Nowa 500 zaoferuje trzy tryby jazdy: Normal, Range i Sherpa. Ten ostatni zatroszczy się o jak najmniejsze zużycie energii, dlatego m.in. ograniczy prędkość do 80 km/h, wyłączy klimatyzację i podgrzewanie foteli czy "zmiękczy" reakcję pedału przyspieszenia. W ustawieniu Normal zachowanie 500-ki ma być najbardziej zbliżone do prowadzenia auta spalinowego. Z kolei Range włączy funkcję "one-pedal-drive" – wówczas zdjęcie nogi z pedału przyspieszenia spowoduje znacznie większe opóźnienie niż w przypadku silnika spalinowego, prawie tak, jak przy naciskaniu hamulca. A energia z rekuperacji trafi do akumulatora. Po jakimś czasie można dojść do takiej wprawy, że wytracanie prędkości i zatrzymywanie przed światłami będzie odbywać się wyłącznie w ten sposób

Włosi podkreślają, że nowy Fiat 500 jest pierwszym samochodem w swoim segmencie, który zapewni autonomiczną jazdę na poziomie 2. A to oznacza wsparcie kierowcy szeregiem systemów. Przednia kamera zajmie się obserwacją otoczenia auta. Inteligentny adaptacyjny tempomat zahamuje lub przyspieszy, reagując na wszystkich uczestników ruchu drogowego (samochody, rowerzystów, pieszych). Również elektronika zadba o utrzymanie na środku pasa ruchu.

Ceny? Ekskluzywne. W Polsce Fiat 500 serii La Prima kosztuje od 154 900 zł. Kabriolet to wydatek przynajmniej 167 900 zł. Pierwsze auta zostaną dostarczone w grudniu. Podobne pieniądze liczy sobie Volkswagen za kompaktowego ID.3. Z kolei Opel Corsa-e to ok. 123 tys. zł, a Peugeot e-208 wymaga niecałych 126 tys. zł.

Nowy elektryczny Fiat 500 będzie produkowany we Włoszech w fabryce Mirafiori (Turyn).

Jeep jedzie z prądem

Z kolei Jeep stawia na Renegade 4xe i Compass 4xe, czyli hybrydy plug-in. W konstrukcji zespołu hybrydowego inżynierowie połączyli silnik elektryczny 60 KM z turbobenzynową jednostką 1.3 produkowaną od czerwca 2018 roku w fabryce FCA Powertrain w Bielsku-Białej. W przypadku Renegade'a kierowca dostaje do dyspozycji 190 KM (wersja Limited) lub 240 KM (wersje Trailhawk i S). Hybrydowy Compass plug-in korzystając jednocześnie z jednostki spalinowej i prądu zapewni moc do 240 KM.

Jeep podkreśla, że w obu modelach typu PHEV napęd elektryczny na tył wydatnie podnosi sprawność podczas jazdy terenowej. Nowe rozwiązanie to także lepsze przyspieszenie (sprint do 100 km/h powinien trwać ok. 7,5 s) i szybsza reakcja na gaz. Jeśli wierzyć obietnicom inżynierów, to prądu w akumulatorze o mocy 11,4 kWh wystarczy by bezszelestnie przejechać do 50 km, z maksymalną prędkością 130 km/h.

Hybrydy amerykańskiej marki niebawem pojawią się na polskim rynku.

Fiat Tipo po liftingu i nowy Tipo Cross

Kierowców ze skromniejszym portfelem ucieszy Fiat Tipo po modernizacji, który zadebiutuje jeszcze w grudniu. Włoski przebój dostanie nową twarz ze zmienionym zderzakiem, nowymi reflektorami i przeprojektowaną osłoną chłodnicy. Chirurg zajął się też wnętrzem – można spodziewać się odświeżonej deski rozdzielczej, lepszych materiałów i nowych multimediów. Do tego Fiat wprowadzi Tipo Cross z podniesionym prześwitem i osłonami zbudowane na bazie hatchbacka. A w 2021 dołączy Tipo Cross kombi.