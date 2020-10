Podwyżka akcyzy na samochody używane, o której mówi rząd, ma sprawić, by ich sprowadzanie do Polski stało się nieopłacalne. Takie deklaracje padły w połowie zeszłego miesiąca. Efekt? Import ruszył z kopyta. Jak podaje instytut SAMAR we wrześniu zarejestrowano w Polsce 88 626 sprowadzonych z zagranicy samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony. To o 8 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2019 roku. W dodatku to pierwszy miesiąc tak wysokim importem mimo pandemii koronawirusa.

– Wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach poziom importu może osiągać rekordowe wyniki przekraczające 100 tys. sztuk. A to wszystko za sprawą zapowiadanych zmian w naliczaniu podatku akcyzowego, który znacznie podniesie finalny koszt sprowadzenia auta – powiedział dziennik.pl Wojciech Drzewiecki, szef instytutu SAMAR. Podobna sytuacja miała miejsce pod koniec 2016 roku. Wtedy zapowiedzi zmiany przepisów w listopadzie zaowocowały ponad 100-tysięcznym wynikiem importu w grudniu.

Używane auta zdrożeją nawet o 15 proc.

A prognoza na najbliższe miesiące wcale nie zapowiada się różowo.

– Ceny samochodów używanych rosną w całej Europie Środkowej z powodu pandemii koronawirusa. Nie produkowano i nie sprzedawano nowych samochodów, co również blokowało handel używanymi samochodami. Spadł import samochodów używanych – spowodowało to niedobór, który miał wpływ na wzrost cen. Szacujemy, że ceny aut używanych do końca roku mogą wzrosnąć o 10-15 proc. Nowa akcyza również może mieć wpływ, ale musimy to jeszcze przeanalizować. Obecnie najpopularniejszym używanym samochodem w Polsce jest Opel Astra, który we wrześniu miał średnią cenę sprzedaży 35 300 zł, więc może ona wzrosnąć nawet do 38 800 zł – powiedział dziennik.pl Petr Vanecek, dyrektor operacyjny sieci AAA Auto.

W jego ocenie wprowadzenie akcyzy doprowadziłoby do odmłodzenia parku samochodowego w Polsce i wyeliminowania oszustw oraz handlu autami powypadkowymi.

– Klienci chętniej kupowaliby młode auta krajowe z udokumentowaną historią oferowane w salonach samochodów używanych – wskazał Vanecek.

Z podsumowania rocznego wynika, że wśród importerów najpopularniejszym rocznikiem jest 2008. Wiek samochodów sięga blisko 12 lat i wynosi średnio 11 lat i 11 miesięcy.

Samochody używane. Najczęściej niemal 12 letnie

Najwięcej, aż 52 proc. aut jest importowanych z Niemiec. Dalej jest Francja, Belgia i Holandia. Jak zauważają analitycy, wyraźnie zwiększa się zainteresowanie samochodami sprowadzanymi z Ameryki Północnej. – Import ze Stanów Zjednoczonych wzrósł na przestrzeni roku o 13,0 proc., a z Kanady - aż o 40,2 proc. To jeden z najbardziej dynamicznych wzrostów na rynku – podkreślają w raporcie.

Ciekawy jest też fakt, że we wrześniu Niemcy wyprzedziły Stany Zjednoczone i zostały nowym liderem jako źródło importu używanych samochodów elektrycznych do Polski. To głównie zasługa rosnącej popularności modeli BMW i3, ale także modeli Tesli – z Niemiec sprowadzono 47 aut tej marki, zza oceanu 46.

A od początku roku do końca września sprowadzono do Polski 630,5 tys. samochodów używanych. Wśród marek prym wiedzie Volkswagen (prawie 70 tys. szt.). Kolejne są Opel (61,4 tys.) i Ford (56,5 tys.). I właśnie te trzy firmy stanowią łącznie blisko 30 proc. tegorocznego importu.

Marka Liczba aut importowanych w 2020 r. Volkswagen 69 850 szt. Opel 61 367 Ford 56 511 Audi 53 551 Renault 40 133 BMW 38 399 Peugeot 31 177 Mercedes 29 246 Citroen 28 635 Toyota 21 122

TOP10 najczęściej sprowadzanych modeli w 2020 roku.

Marka i model Liczba aut importowanych w 2020 r. Audi A4 20 915 szt. Volkswagen Golf 17 724 Opel Astra 17 129 BMW serii 3 14 474 Audi A3 12 216 Volkswagen Passat 11 326 Ford Focus 10 363 Opel Corsa 10 136 Audi A6 9693 BMW serii 5 9272