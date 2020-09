– Rozważamy powrót do regulacji, która podnosi akcyzę na samochody używane – powiedziała Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju. – Regulacja ma sprawić, by takich aut nie opłacało się do Polski sprowadzać – podkreśliła.

Szefowa resortu rozwoju ujawniła, że trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Klimatu dotyczące "konieczności normalizacji rynku". Przypomniała również, że system akcyzowy w Polsce pochodzi sprzed 1989 r., co sprawia, że "wzmożoną opłatę płacą ci, którzy mają samochód w lepszym standardzie ekologicznym".

W opozycji do zapowiedzi Emilewicz stanął wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

– Wbrew niektórym głosom w rządzie, uważam, że podnoszenie akcyzy na używane auta to bardzo zły pomysł! – ocenił na Twitterze wiceminister. – Dzięki rządom PiS coraz więcej Polaków stać na nowe auto. Jestem przekonany, że lepsza sytuacja finansowa Polaków będzie napędzać sprzedaż nowych aut, jednocześnie nie będzie podnoszony podatek dla tych, których na zakupy w salonie samochodowym nie stać – napisał.