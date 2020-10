Nissan LEAF to najczęściej wybierany samochód elektryczny w Polsce. Do końca sierpnia nad Wisłą zarejestrowano niemal 1600 sztuk tego auta. Kolejne są: BMW i3 – 1452 szt., Tesla Model S – 461 egz. oraz Renault Zoe i Kangoo (408 i 329 aut).

Nissan LEAF e+, czyli z największym akumulatorem taniej

A teraz – chwilę po debiucie na rynku Volkswagena ID.3 – japońska firma obniżyła ceny modelu LEAF e+ z topowym akumulatorem 62 kWh. Zasięg elektrycznego Nissana na poziomie 385 km (WLTP) teoretycznie powinien wystarczyć np. aby pokonać drogę z Warszawy do Gdyni (382 km autostradą), Wrocławia (353 km) albo wybrać się do Suwałk (ok. 300 km). Auto skrywa 217-konny silnik, który pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,9 sekundy. Taki potencjał napędu sprawdzi się podczas płynnej zmiany pasa ruchu w mieście i wyprzedzania w trasie.

LEAF e+ jest dostępny w dwóch poziomach wyposażenia: N-Connecta oraz Tekna.

Pierwszy z nich – N-Connecta – w standardzie oferuje m.in. w pełni ledowe reflektory z funkcją doświetlania zakrętów i adaptacyjne światła drogowe, system kamer 360°, automatyczną klimatyzację z możliwością wcześniejszego (także zdalnego) ustawienia temperatury, 17‑calowe alufelgi. Do tego na ma pokładzie są też podgrzewane przednie i tylne siedzenia oraz koło kierownicy, system multimedialny z 8-calowym ekranem dotykowym i nawigacją (kompatybilny z aplikacjami Apple Car Play i Android Auto). Taki Nissan LEAF + kosztuje teraz 164 tys. zł, czyli o 31,6 tys. zł taniej wobec ceny zeszłorocznej.

Dla porównania Volkswagen sprzedaż seryjnych wersji ID.3 rozpoczyna w Polsce od średniej wielkości akumulatora 58 kWh z zasięgiem na poziomie 426 km (WLTP). Do wyboru jest także akumulator 77 kWh (zasięg 549 km). Wszystkie modele są oferowane z silnikiem o mocy 204 KM, a ich cena zaczyna się od nieco ponad 155 tys. zł. Później dołączy tańsza wersja Pure (za mniej niż 130 tys. zł) z zasięgiem na poziomie 330 km.

LEAF e+ w bogatszej wersji Tekna oferuje dodatkowo system audio Bose z 6 głośnikami i subwooferem. Ponadto kierowca ma do dyspozycji e-Pedal, który umożliwia rozpędzanie, zwalnianie i hamowanie tylko przy użyciu pedału przyspieszenia – to rozwiązanie sprawdza się w mieście. Do tego system ProPilot łączący działanie inteligentnego tempomatu, asystenta utrzymania pasa ruchu i elektrycznego hamulca postojowego – pozwala na półautonomiczną jazdę w korku i na trasie. Na pokładzie jest też nawigacja NissanConnect EV i system kamer 360 stopni. Nowa cena elektrycznego Nissana w odmianie Tekna to 167,5 tys. zł – o 33 800 zł mniej niż dotychczas. A jeśli ktoś zechce, to może zamówić system ProPILOT Park czyli asystenta automatycznego parkowania oraz dwukolorowe nadwozie (dostępne również w wersji N-Connecta).

Bazowy Nissan LEAF to wersja Visia z akumulatorem o pojemności 40 kWh (zasięg do 270 km; silnik 150 KM) – teraz nowa cena startuje z poziomu 122 900 zł. W ofercie są także ostatnie sztuki z rocznika 2019, a kosztują od 117 550 zł.