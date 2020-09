Jak poinformowała PAP młodsza aspirant Joanna Wiącek-Głowacz z policji w Kłobucku, do zderzenia dwóch autokarów doszło ok. godz. 15.20 na skrzyżowaniu ulic 1000-lecia (to droga wojewódzka nr 494) i Górniczej. Najprawdopodobniej kierowca autokaru wyjeżdżający z drogi podporządkowanej nie przepuścił wozu jadącego drogą z pierwszeństwem.

Oboma autokarami podróżowały dzieci w wieku szkolnym. W jednym z nich, jadącym drogą wojewódzką od strony Olesna, jechało 46 osób: 42 dzieci, 1 kierowca i 3 opiekunów. W drugim autokarze, wyjeżdżającym z ul. Górniczej, znajdowało się 5 osób: 3 dzieci, 1 kierowca i 1 opiekun.

Policjantka wskazała, że wskutek zderzenia poszkodowanych zostało 12 osób; siedem z nich przewieziono do częstochowskich szpitali do dalszej diagnostyki; pięć opatrzono na miejscu. Wśród przewiezionych do szpitali jest czworo dzieci, dwóch kierowców i jeden opiekun. Pozostałe dzieci zostały z miejsca wypadku zabrane już przez rodziców.