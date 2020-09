Opel Insignia odmłodniał i jest dostępny w Polce. Najbardziej zauważalną zmianą w wyglądzie największego modelu niemieckiej marki są światła do jazdy dziennej o nowej grafice, które teraz ulokowano w dolnej, a nie górnej części reflektora. Łącząca je srebrna listwa sprawia wrażenie przedłużenia błyskawicy z powiększonego logo marki.

Reklama

Odświeżona Insignia poza zastrzykiem witamin na poprawę cery może pochwalić dużą dawką innowacji technicznych. Już podstawowy model będzie wyposażony w energooszczędne w pełni diodowe reflektory. Jednak prawdziwym majstersztykiem są ekstremalnie wąskie światła z pionierską technologią LED. Nowe adaptacyjne reflektory pikselowe IntelliLux LED składają się aż ze 168 elementów diodowych (84 na reflektor; wcześniej było 32). Twórcy rozwiązania zapewniają, że wiązka świateł drogowych jest korygowana płynnie w ułamkach sekund. A odpowiadają za to dwa moduły sterujące - jeden z nich podłączony do przedniej kamery, a drugi w reflektorze. Duża liczba reagujących na każdy sygnał elementów LED umożliwia płynną adaptację wiązki światła. Oświetlony obszar jest większy niż dotychczas, a pojazdy poprzedzające lub nadjeżdżające z przeciwka są z niego precyzyjniej "wycinane".

Zasięg i kierunek światła zmienia się w zależności od sytuacji na drodze i warunków otoczenia. Poszczególne funkcje świateł ułatwiają pokonywanie zakrętów, jazdę przy złej pogodzie, w obszarze zabudowanym i poza nim oraz na autostradzie. Poprawiono także sposób działania świateł w czasie manewrowania na parkingu. W najnowszej wersji reflektorów IntelliLux LED Opel udoskonalił tryb autostradowy. Na zakrętach w lewo reflektory oświetlają więcej przestrzeni po lewej stronie, aby kierowca mógł łatwiej zauważyć oznakowanie. Na zakrętach w prawo wiązka światła sięgająca dalej w tym samym kierunku nie oślepia kierowców nadjeżdżających z przeciwka.

Wśród rozwiązań wspomagających kierowcę znajdziemy też alarm przedkolizyjny z systemem automatycznego hamowania awaryjnego i funkcją wykrywania pieszych oraz wyświetlacz head up na szybie przed kierowcą. Systemy multimedialne kompatybilne z Apple CarPlay i Android Auto będą dostępne z układem Multimedia, Multimedia Navi oraz Multimedia Navi Pro. Ostatnia, czyli najwyższa wersja, dzięki łączności internetowej wyświetli bieżące informacje o ruchu drogowym i zapewnia aktualizacje map oraz nawigowanie przewidujące. Ludzie z Opla zadbali także o odświeżenie grafik interfejsu oraz samych wskaźników.

Insignia w nowej odsłonie ułatwi też życie w zatłoczonym mieście. Auto po raz pierwszy może pochwalić się cyfrową kamerą cofania, która we współpracy z radarowymi czujnikami wykrywa ruch poprzeczny za samochodem i pojazdy zbliżające się do niego z boku. System widzi obiekty znajdujące się w promieniu 90 stopni, z lewej i z prawej strony za pojazdem, w odległości do 20 m.

Nowa Insignia w sprzedaży

Opel oferuje w Polsce aż siedem wersji wyposażeniowych: Edition, Business Edition, Elegance, Business Elegance, GS Line, GS Line+ oraz Ultimate.

Bazowa odmiana Edition oferuje seryjnie m.in. reflektory i światła tylne w technologii LED, poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtynowe, tempomat z funkcją ogranicznika prędkości, pakiet "Asystent Kierowcy" obejmujący wskaźnik odległości od pojazdu poprzedzającego z systemem ostrzegania przed kolizją i automatycznego hamowania przy niskich prędkościach z funkcją wykrywania pieszych, system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania na pasie ruchu. Do tego jest też zestaw "Dobrej Widoczności" a w nim: automatyczne sterowanie światłami z czujnikiem oświetlenia, asystent świateł drogowych, czujnik deszczu, światłoczułe lusterko wewnętrzne. Standard obejmuje również system monitorujący ciśnienie w oponach, elektryczny hamulec postojowy, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne z czarnymi błyszczącymi nakładkami, elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu, klimatyzację dwustrefową, 7-claowy kolorowy ekran dotykowy, wyświetlacz wskaźników kierowcy 3,5-cala, sterowanie komendami głosowymi przez smartfon, 7 głośników, obsługę Apple CarPlay i Android Auto, gniazdo USB w podłokietniku, tuner cyfrowy DAB oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu.

Modele w wyższych wersjach są bogatsze np. o kamerę Opel Eye czytającą znaki drogowe, multimedia z 8-calowym ekranem dotykowym, nastrojowe podświetlenie wnętrza czy sportowe fotele. Standardem w GS Line+, Business Elegance i Ultimate są nowe adaptacyjne reflektory pikselowe IntelliLux LED .

Reklama

Napęd? Tu Opel stawia na jednostki doładowane. Najsłabszy i najtańszy w gamie jest trzycylindrowy turbodiesel 1.5/122 KM, który waży o 50 kg mniej w porównaniu z poprzednimi konstrukcjami. Mniejsza masa to także niższe spalanie - producent obiecuje poprawę o 18 proc. w zestawieniu z odpowiednikiem z wcześniejszego modelu. Silnik benzynowy 2.0 (170 KM, 200 KM czy nawet 230 KM w wersji GSi; z 9-stopniowym automatem) jest wyposażony w funkcję odłączania połowy z czterech cylindrów. Turbodiesel 2.0/174 KM występuje także z napędem 4x4.

Najciekawszą odmiana z całej gamy jest sportowa Insignia GSi z turbodoładowanym silnikiem benzynowym o mocy 230 KM. Pod ostrzej zaprojektowaną karoserią kryje się m.in. elektryczno-hydrauliczny układ wspomagania hamulców, mechatroniczne zawieszenie FlexRide oraz napęd na wszystkie koła Twinster z wektorowaniem momentu obrotowego.

Nowy Opel Insignia - ceny limuzyny Grand Sport

Insignia kombi czyli Sports Tourer jest droższa o 4 tys. zł. Insignia GSi to przynajmniej 204 tys. zł.