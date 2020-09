Rower z dnia na dzień zyskuje w Polsce kolejnych fanów. Pomaga w utrzymaniu kondycji, pozwala oszczędzać na dojazdach i ułatwia poruszanie się po zatłoczonych ulicach.

– Mimo, że niedrogi w zakupie i powszechnie dostępny, to są grupy społeczne, które nie mają szans, by z niego skorzystać. Mowa o osobach z niepełnosprawnościami, w przypadku których problemem jest brak możliwości utrzymania równowagi (osoby z niedowładem kończyn lub tułowia) oraz samodzielnego pedałowania – zwraca uwagę dr inż. Piotr Wiśniowski z Instytutu Transportu Samochodowego. – O ile drugi z problemów, związany z napędzaniem roweru, wydaje się już dzisiaj stosunkowo prosty do rozwiązania dzięki silnikom elektrycznym, o tyle stabilność w czasie jazdy pozostaje kluczowym ograniczeniem, które dopiero teraz udało się pokonać w zadowalający sposób – wskazał.

W Polsce ograniczenia sprawności dotykają co piątego mieszkańca (ponad 7,5 mln osób), przy czym blisko co dwudziesty doświadcza ograniczeń w stopniu znacznym. Najczęściej występującym rodzajem niepełnosprawności są uszkodzenia i choroby narządów ruchu, które dotyczą 59 proc. osób. 44 proc. badanych deklaruje, iż w związku z niepełnosprawnością ma specjalne potrzeby, także te dotyczące mobilności. W przypadku osób mieszkających na terenach pozamiejskich i w mniejszych miejscowościach, gdzie przemieszczanie się transportem publicznym jest utrudnione, zastosowanie znajdują wózki i skutery elektryczne oraz specjalne rowery.

– Instytut Transportu Samochodowego opracował nowatorski typ roweru dla osób niepełnosprawnych. Prototypowy pojazd to rozwiązanie pośrednie pomiędzy pojazdem jednośladowym oraz trójkołowym – powiedział prof. Marcin Ślęzak, dyrektor ITS. – Umożliwia poruszanie się jak klasycznym rowerem, a gdy pojawia się taka potrzeba, rower stabilizuje się jak pojazd trójkołowy. Stworzony przez ITS rower charakteryzuje wygodna i stabilna pozycja ciała oraz umiejscowienie rowerzysty na wygodnym siedzisku. Nasz jednoślad posiada także bardzo czułe i precyzyjne wspomaganie napędu. Legitymuje się też niespotykanym do tej pory sposobem stabilizacji, przede wszystkim, w czasie zatrzymywania – wyjaśnił.

Automatyczna regulacja przednich kół

Najważniejszym elementem roweru ITS jest automatycznie sterowanie rozstawem dwóch przednich kół. Użytkownik przyciskiem steruje elektrycznym układem, który zwiększa lub zmniejsza odstęp. W ocenie twórców, korzystanie z tego pojazdu oznacza dla niepełnosprawnych zwiększenie wygody i bezpieczeństwa jazdy, dlatego może stanowić realną alternatywę dla zwykłych rowerów elektrycznych. Co ważne, produkcja roweru ITS nie musi być realizowana przez przedsiębiorstwa zajmujące się na co dzień urządzeniami rehabilitacyjnymi i adaptacyjnymi dla osób z niepełnosprawnościami. Równie dobrze rower może być wytwarzany przez producenta elektrycznych hulajnóg lub jednośladów.