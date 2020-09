Suzuki Jimny w czasach wymuskanych SUV-ów jest ostatnim samurajem motoryzacji. To jeden z niewielu prawdziwych samochodów terenowych – zbudowany na ramie nośnej typu drabinowego, wyposażony w reduktor i sztywne mosty, a przy tym nieduży, lekki, zwinny i niedrogi. Przez fanów off-roadu ceniony za niezwykłą dzielność na bezdrożach oraz bezawaryjność. Jego historia sięga wiosny 1970 roku – wtedy pojawił się pierwszy Jimny. A największą popularność zdobyła trzecia generacja tego modelu pokazana w 1997 roku i produkowana z modyfikacjami przez ponad 20 lat...

Reklama

Wreszcie w 2019 roku po suszy przyszedł deszcz i na rynku zadebiutował nowy Jimny. Dostał prosty, wolnossący silnik benzynowy 1.5/102 KM, niezwyciężony jak żołnierze GROM napęd 4x4 i pudełkowatą karoserię. Sympatyczny samochód dla sympatycznych ludzi. Stał się łamaczem serc. Suzuki nie mogło opędzić się od zamówień, ludzie zapisywali się w kolejki – czas oczekiwania i cena nie grały roli. Auta wystawiane w ogłoszeniach były droższe niż u dilera…

Suzuki Jimny z homolagacją ciężarową

A teraz Suzuki wprowadza na rynek model Jimny z homologacją N1, czyli jako lekki samochód ciężarowy. A w takiej odmianie produkowany w Japonii samochód z pewnością przypadnie do gustu leśnikom, firmom budowlanym czy policji jako auto dla przewodników psów tropiących. Zwłaszcza, że samochód oferuje takie same, bezkompromisowe właściwości terenowe i rozwiązania, jak w wersji osobowej – ramę nośną, 3-wahaczowe, sztywne zawieszenie osi ze sprężynami śrubowymi i napęd na cztery koła ALLGRIP PRO z przekładnią redukcyjną.

Wyróżnikiem ciężarowego Jimny będzie bagażnik o pojemności 863 l, który od części pasażerskiej odzieli specjalna przegroda. Kufer z całkowicie płaską podłogą jest większy o 33 litry niż w wersji osobowej ze złożonymi oparciami siedzeń. Dla porównania Skoda Octavia kombi to "tylko" 640 l.

Nowy Jimny dla zapracowanych

Jimny w wersji ciężarowej jest wyposażony w te same systemy bezpieczeństwa, co wersja osobowa, włączając system Dual Sensor Brake Support (DSBS) zapobiegający kolizji poprzez automatyczne uruchomienie hamulców, układ wspomagania ruszania na wzniesieniu oraz wspomaganie zjazdu ze wzniesienia. Do listy standardowego wyposażenia dołączył system eCall - funkcja powiadamiania o sytuacji awaryjnej w przypadku kolizji.

Cena? Jimny jako ciężarówka będzie tańszy w porównaniu do odpowiednika osobowego. I tu rodzi się szatański plan. Może ktoś w centrali Suzuki wpadnie na pomysł i brakującą w takiej "dostawczej terenówce" tylną kanapę będzie można dokupić z katalogu akcesoriów. Inna sprawa, że 4-osobowa konfiguracja tego auta już teraz jest rzadko wykorzystywana.