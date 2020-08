Fabryka samochodów FCA w Tychach ma nowego dyrektora. Po 46 latach pracy w strukturach koncernu, w tym ostatnich dziewięciu na stanowisku dyrektora zakładu i członka zarządu firmy, odszedł na emeryturę Antoni Greń.

Stery do zakładu przejął w swoje ręce Tomasz Gębka, który przez ostatnie pięć lat pełnił funkcję dyrektora zakładu FCA w Belvidere, Illinois w Stanach Zjednoczonych Ameryki, produkującego samochody marki Jeep.

Tomasz Gębka, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pracę w FCA Poland (dawniej Fiat Auto Poland) rozpoczął w 2005 r. W tym okresie brał udział we wdrażaniu rozwiązań technicznych oraz w aplikację i rozwój metodologii World Class Manufacturing w Tychach. Pierwsze doświadczenie międzynarodowe zdobył w latach 2007-2008 w World Class Manufacturing Development Center w Turynie, gdzie współpracował z działami centralnymi i zakładami produkcyjnymi koncernu we Włoszech, Turcji i innych krajach. W 2008 r. wrócił do tyskiej fabryki na stanowisko kierownika utrzymania ruchu w spawalni. W tych latach zakład Tychy zdobył dwa prestiżowe tytuły w WCM – Bronze Level w 2007 r. i Silver Level dwa lata później.

W latach 2012-2014 Gębka trafił do Włoch na stanowisko szefa spawalni w zakładzie Giambattista Vico w Pomigliano d’Arco, gdzie była uruchamiana produkcja nowego Fiata Panda. W tym czasie zakład zdobył najpierw Silver, a potem Gold Level WCM. W latach 2014-2015 był szefem wydziału montażu w zakładzie Avv. Giovanni Agnelli produkującego Maserati Quattroporte i Ghibli. W 2015 r. został powołany na stanowisko dyrektora zakładu Giambattista Vico w Pomigliano d’Arco, a rok później objął funkcję dyrektora fabryki FCA w Belvidere w Ameryce Północnej. Polak zreorganizował strukturę zakładu, przygotowując go do uruchomienia produkcji nowego Jeepa Cherokee. A teraz objął stanowisko dyrektora zakładu Tychy produkującego dziś modele Fiat 500, Abarth 595 oraz Lancię Ypsilon.

Antoni Greń, absolwent Politechniki Łódzkiej, rozpoczął pracę w zakładzie mechaniki Fabryki Samochodów Małolitrażowych w 1974 r. W 1997 r. wyjechał do Włoch, gdzie w Fiat Auto w zakładzie Mirafiori zarządzał koordynacją prac w służbie jakości. Po dwóch latach wrócił do Fiat Auto Poland jako kierownik służby jakości FAP Tychy. W 2004 r. ponownie przeniósł się do Włoch, gdzie pracował w centralnej służbie jakości w obszarze Manufacturing Fiat Auto w Turynie, a następnie w zakładzie w Melfi. Po powrocie do Polski w 2007 r. odpowiadał za jakość w Tychach, a pięć lat później został kierownikiem produkcji i logistyki. Od września 2012 roku pełnił funkcję dyrektora zakładu Tychy Fiata Auto Poland i członka zarządu firmy. Pod jego przywództwem 6 grudnia 2013 r. zakład otrzymał złoty poziom WCM, zintegrowanej metodologii zarządzania przedsiębiorstwem według najwyższych standardów światowych w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego, utrzymania ruchu, logistyki i jakości.

Zakład Tychy FCA Poland jest jednym z największych zakładów produkcyjnych Fiat Chrysler Automobiles. Zajmuje powierzchnię 2,4 mln m², z czego na hale produkcyjne i budynki usługowe przypada 0,5 mln m². W fabryce pracuje obecnie ok. 2,5 tys. osób, a na jej terenie znajduje się 56 firm świadczących usługi na rzecz zakładu. Z linii montażowych co ok. 1 minutę zjeżdża nowy samochód.

W 2019 roku zakład FCA w Tychach wyprodukował łącznie 263 176 samochodów marek Fiat, Abarth i Lancia, w tym: 179 689 szt. Fiata 500, 21 015 szt. Abartha 595 oraz 62 472 szt. Lancii Ypsilon. To łącznie 3 728 sztuk więcej niż w 2018 roku. 99 proc. wyprodukowanych w 2019 roku samochodów marek: Fiat, Abarth i Lancia (260 842 sztuki) wyeksportowano na 58 rynków świata.

W 2019 roku tyska fabryka wyprodukowała 12-milionowy samochód w historii zakładów FCA w Polsce. W minionym roku obchodzono również 70. urodziny marki Abarth. Dla uczczenia tego szczególnego jubileuszu powstała, produkowana w Tychach, nowa wersja – Abarth 695 70° Anniversario.