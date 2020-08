Policja rozstrzygnęła przetarg na dostawę 90 nieoznakowanych radiowozów, które mają trafić do jednostek w całym kraju. Postępowanie na nowe samochody prowadziła Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Dostawy podzielono na dwie tury. Najpierw do służby wyjedzie 45 aut (do 11 grudnia), a pozostałe sztuki (w ramach prawa opcji) powinny trafić do mundurowych przed 21 grudnia 2020 roku.

Bój o policyjny kontrakt stoczyło aż 11 firm. Diler z Gdańska oferował BWW 318i sedan (138 tys. zł za sztukę). Dwóch przedstawicieli Skody chciało sprzedać policji nową Octavię 1.5 TSI/150 KM (101 tys. zł/sztuka). Kia również stawała w szranki – pojawiły się dwie oferty, w tym jedna na model XCeed (117 tys. zł/egz.). Najliczniej była reprezentowana Toyota – do przetargu stanęło sześciu dilerów japońskiej marki.

Toyota Corolla nieoznakowanym autem policji

I właśnie diler Toyoty z Zabrza został wybrany na dostawcę nowych nieoznakowanych samochodów. Zaproponował model Corolla sedan najnowszej 12. generacji z benzynowym, wolnossącym silnikiem 1.6/132 KM w wersji Comfort (82 600 zł za sztukę, czyli o 5800 taniej niż w regularnym cenniku). Pozostali przedstawiciele japońskiego producenta również oferowali podobnie skonfigurowaną Corollę. Jednak propozycja ze Śląska uzyskała najwyższą ocenę (86,39 pkt.) i okazała się najkorzystniejsza finansowo – cena była najważniejszym kryterium w przetargu (stanowiła 60 proc.). Stąd też najmniej punktów mundurowi przyznali ofercie z BMW serii 3 (69,69 pkt.).

Policja – jeśli zdecyduje się na zakup pełnej puli 90 nowych aut – wyda 7 434 000 zł.

Toyota Corolla w wersji Comfort seryjnie oferuje m.in. 16-calowe alufelgi, światła przeciwmgielne w technologii LED, automatyczną klimatyzację, system multimedialny Toyota Touch 2 z 8-calowym kolorowym ekranem dotykowym czy kamerę cofania. A o bezpieczeństwo dba m.in. układ rozpoznawania znaków drogowych, system monitorowania zmęczenia kierowcy oraz asystent utrzymania pasa ruchu.