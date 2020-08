Toyota rozwija w Polsce struktury nowej marki Toyota Professional wyspecjalizowanej w sprzedaży i obsłudze samochodów dostawczych, pikapów oraz osobowych wersji vanów. Prace trwają od jesieni 2019 roku. A teraz biznes zaczyna przynosić pierwsze owoce...

Toyota właśnie podała, że sprzedała w Polsce więcej egzemplarzy najnowszego w gamie modelu Proace City niż na wszystkich największych rynkach motoryzacyjnych Europy, takich jak Niemcy, Francja, Włochy czy Hiszpania. Podsumowując pierwszą połowę 2020 roku, gdzie sprzedaż auta rozpoczęła się w marcu, do wydziałów komunikacji nad Wisłą zgłoszono 639 szt. tych samochodów. To 18 proc. wszystkich egzemplarzy zarejestrowanych w Europie. A Polacy stanowią około 5 proc. mieszkańców Starego Kontynentu.

– Nasz nowy model kompaktowy dla small businessu – Proace City – okazał się hitem, ale wyjątkowe są także warunki 3-letniej gwarancji PRO z limitem przebiegu do 1 mln kilometrów – powiedział Tomasz Suliga, LCV manager Toyota Motor Poland. – Takiego dystansu z ochroną serwisową nie zaproponował dotąd nikt w tych segmentach aut użytkowych. Mogliśmy sobie na to pozwolić m.in. dzięki uruchomieniu w Polsce nowej sieci naszych stacji sprzedaży i serwisu Toyota Professional, która ma się skupić na obsłudze właśnie tej grupy aut – wyjaśnił.

Toyota Proace City występuje na rynku w dwóch wersjach nadwozia - Standard 4,4 m lub Long 4,7 m. W obu odmianach ładowność samochodu sięga nawet 1000 kg, a pojemność przestrzeni ładunkowej wynosi od 3,3 do 4,4 m3. Konfiguracja wnętrza pozwala na transport towarów lub przewóz ludzi. Do wyboru są dwa indywidualne fotele lub trzyosobowa kanapa z przodu. To drugie rozwiązanie umożliwia montaż systemu Smart Cargo, który łączy otwieraną przegrodę z unoszonym przednim siedzeniem pasażera, aby zwiększyć długość przestrzeni bagażowej o 1,3 m, a jej pojemność o 0,4 m3. Samochód poradzi sobie także z przyczepą do 1,5 tony.

Producent przewidział także systemy zabudowy dedykowane do tego modelu. Dobrym przykładem może być izoterma wykonana w technologii termoformowania płyt plastikowych ABS, które idealnie przylegają do ścian przedziału ładunkowego. Izotermę można wyposażyć w kompaktowy agregat montowany we wnętrzu samochodu, bez często stosowanego, lecz mało praktycznego modułu chłodniczego na dachu auta, który zwiększa jego wysokość i podnosi środek ciężkości.

Proace City w wersji Furgon Brygadowy Active ma w drugim rzędzie składaną na płasko kanapę z przesuwaną przegrodą (dla powiększenia pojemności ładunkowej). Maksymalną długość użyteczną można uzyskać przez złożenie fotela pasażera i wykorzystanie otwieranej klapy w przegrodzie. W efekcie dysponujemy samochodem 5-miejscowym lub przy złożonym drugim rzędzie siedzeń w pełni funkcjonalnym furgonem.

Osobowa Toyota Proace City Verso może pomieścić nawet do 7 pasażerów w obu wersjach długości nadwozia. Wnętrze daje się skonfigurować na kilka sposobów. W drugim rzędzie mogą zostać zamontowane trzy indywidualne fotele przesuwane po szynach, które po złożeniu tworzą płaską podłogę, lub składana kanapa, dzielona w proporcji 60:40. Trzeci rząd siedzeń może zostać dodany zarówno w dłuższej, jak i krótszej wersji nadwozia. Zarówno w wersji z kanapą, jak i w wersji z indywidualnymi fotelami Proace City Verso wyposażony jest w trzy uchwyty ISOFIX w drugim rzędzie siedzeń.

Toyota oferuje również luksusowe dodatki, a wśród nich panoramiczny, szklany dach. W tej wersji auto można doposażyć w schowek nad głową podobny do tych, jakie montowane są w samolotach, oraz centralny, wiszący schowek o pojemności 74 l, dostępny z drugiego rzędu siedzeń oraz z bagażnika. Dostęp do bagażnika w ciasnych przestrzeniach ułatwi opcja otwieranego okna w tylnej klapie.

Benzyna czy silnik Diesla?

W gamie silnikowej Toyoty Proace City znajduje się jednostka benzynowa 1.2 Turbo – w wariantach o mocy 110 KM z manualną skrzynią biegów lub 130 KM ze skrzynią automatyczną oraz turbodiesel 1.5 w wariantach 75, 100 i 130 KM. Najmocniejszy z nich jest dostępny z 6-biegową skrzynią manualną lub 8-stopniową automatyczną. W 2021 roku zadebiutuje Proace City z napędem elektrycznym.

Toyota twierdzi, że jej uniwersalna nowość pod względem wyposażenia nie ustępuje autom osobowym. We wszystkich wersjach standardowo montowany jest system eCall, który automatycznie nawiązuje kontakt ze służbami ratowniczymi, dostarczając im najważniejszych informacji – takich jak geograficzne położenie samochodu i liczba pasażerów – a także spowoduje, że pasażerowie będą mogli się komunikować z operatorem alarmowym, nawet jeśli zostaną unieruchomieni.

Dostawcza odmiana Furgon w wersji Active standardowo wyposażona jest także w radio z USB i Bluetooth, elektryczne szyby w pierwszym rzędzie, czujnik zmierzchu czy podgrzewane i sterowane elektrycznie lusterka zewnętrzne oraz fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego i podłokietnikiem.

Osobowy Proace City Verso ma ponadto w standardzie zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense z systemem awaryjnego hamowania, układem wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PSC), układem rozpoznawania znaków drogowych (RSA), system wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS) i aktywnym tempomatem (ACC), a także kolorowy wyświetlacz między zegarami i klimatyzację.