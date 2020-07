Volkswagen jest już na ostatniej prostej do uruchomienia w Poznaniu seryjnej produkcji nowej generacji modelu Caddy. Po trwającej ponad 2 lata rozbudowie zakładu większość inwestycji została zakończona. Rozbudowano halę spawalni, wybudowano nową halę logistyczną i zintegrowano tereny fabryki. A oto szczegóły...

Reklama

– Za nami około 90 proc. wszystkich inwestycji związanych z przygotowaniem zakładu do produkcji nowego modelu – powiedział Dietmar Mnich, prezes zarządu Volkswagen Poznań oraz dyrektor zakładu w Poznaniu. – W tej chwili trwa produkcja samochodów testowych, a przed samym uruchomieniem produkcji seryjnej we wrześniu tego roku, planujemy ostateczną przebudowę zakładu pod nowego Caddy. Produkcja będzie rozwijała się stopniowo, od kilkudziesięciu egzemplarzy w fazie wstępnej do pełnych mocy produkcyjnych, jakie osiągniemy w 2021 roku – zdradził.

2 mld zł w infrastrukturę i technologię

Na przygotowanie i dostosowanie linii produkcyjnych do budowy samochodów nowej generacji spółka zainwestowała w ostatnich dwóch latach 2 mld zł, a znaczną część tej kwoty stanowiły środki wydane na budowę nowych hal i zakup maszyn i urządzeń.

Jak powstała fabryka?

Pierwszym etapem rozbudowy zakładu było zespolenie terenów fabryki, dotychczas przedzielonych drogą publiczną. – Dzięki efektywnej współpracy i dialogowi sąsiedzkiemu w styczniu 2019 roku wcielono ulicę Smołdzinowską w teren zakładu i zintegrowano tereny fabryki leżące po obu jej stronach. Zamknięciu ulicy towarzyszyła także przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Zieliniec sąsiadującego z fabryką – wyjaśniła Patrycja Kasprzyk, rzecznik prasowy Volkswagen Poznań.

Nowa hala logistyczna

Następnie powstała nowa hala logistyczna, a z nią blisko 46 tys. m2 powierzchni magazynowej mogącej pomieścić 10 tys. pojemników z częściami do produkcji Caddy i T6.1, wśród nich silniki, resory, szyby boczne, tapicerka drzwi, ściany grodziowe, zbiorniki paliwa.

– Budowa hali logistycznej w pobliżu obszaru produkcji pozwoliła na wyłączenie z ciągłego obiegu 10 ciężarówek, które dotychczas wykonywały 260 przejazdów na tej trasie Poznań-Swarzędz każdego dnia – podała Kasprzyk.

Rozbudowa spawalni i 450 nowych robotów

– Największym wyzwaniem finansowym i organizacyjnym ostatnich dwóch lat była rozbudowa hali spawalni – oceniła. Poza nową halą o powierzchni ponad 14 tys. m2 i kubaturze blisko 200 tys. m3, spółka zainwestowała także w 450 wielofunkcyjnych robotów. Ich zadaniem będzie precyzyjna budowa karoserii Caddy5, której konstrukcja została wzmocniona wysokowytrzymałościową blachą oraz blachą tłoczoną na gorąco.

Reklama

– Prawidłowa obróbka i zgrzewanie tych materiałów wymaga zastosowania trwałych, specjalistycznych urządzeń o podwyższonej sile nacisku. Zastosowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych było jednym z powodów, obok kwestii związanych z ergonomią i humanizacją miejsc pracy, automatyzacji tego obszaru, której stopień po wprowadzonych zmianach zwiększy się z 43 proc. do ponad 80 proc. – wyjaśniła przedstawicielka spółki.

Dogadać się z robotem

Automatyzacja produkcji wymusiła zmiany organizacyjne. Robotyzacja i automatyzacja oznacza konieczność przygotowania pracowników do obsługi nowych urządzeń.

– Tak daleko idącym zmianom technologicznym towarzyszą zawsze nie mniejsze zmiany organizacyjne. Wraz z postępem pojawiają się nowe potrzeby i nowe kompetencje – oceniła Jolanta Musielak, członek zarządu ds. personalnych i organizacji. – Budowa nowej karoserii Caddy5 wymagać będzie wykonywania znacznie mniejszej ilości czynności manualnych, natomiast blisko trzykrotnie zwiększy się nasze zapotrzebowanie na operatorów maszyn i urządzeń. W przypadku zakładu w Poznaniu w ostatnich dwóch latach zrealizowaliśmy ponad 1800 szkoleń wartych ponad 3 mln zł, których celem było przekwalifikowanie pracowników i przygotowanie ich do pracy w nowych warunkach i w nowej roli – wyjaśniła.