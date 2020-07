Izba Administracji Skarbowej w Warszawie kupuje nowe samochody. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie specyfikacja techniczna, której domagają się przedstawiciele fiskusa. Przetarg rozpisano na dostawę minimum 32 aut. Flota powiększy się o 16 pięciodrzwiowych hatchbacków z silnikiem o mocy przynajmniej 150 KM (skarbówka przewiduje zwiększenie zamówienia o 4 auta w ramach prawa opcji). Najbardziej zdumiewa jednak partia 12 kolejnych modeli – urzędnicy chcą przesiąść się do hatchbacków z silnikami o mocy ponad 300 KM oraz 4 sedanów z tabunem przynajmniej 240 koni.

Mercedes AMG czy BMW M? Jednak Audi S3

Które auta spełniają wymagania? W przypadku tuzina 300-konnych kompaktów (karoseria od 4,3 do 4,4 m) skarbówka oczekuje pod maską każdego z nich benzynowego silnika 1,9-2,0 l. Do tego skrzynia automatyczna z łopatkami przy kierownicy i napęd 4x4. Wyposażenie? Lista życzeń obejmuje m.in. reflektory w technice LED, podgrzewane fotele, automatyczną klimatyzację, 18-calowe felgi aluminiowe i audio z 10 głośnikami. A to oznacza, że z taką konfiguracją fiskus spogląda na półkę zarezerwowaną dla graczy z najwyższej ligi w tej klasie aut. Dobrze sprawdziłby się Mercedes A 35 AMG (od 306 KM; cena – od 192 tys. zł) ale jest o 19 mm za długi. Także BMW M135i xDrive (306 KM, cena od 193 tys. zł) by pasowało, ale ma o 3 mm większy prześwit niż wymaga skarbówka (min. 130 mm, max. 150 mm). Za to Audi S3 Sportback spełnia kryteria jak z nut – mieści się w wymiarach, ma 300 KM, quattro i kosztuje od 189 tys. zł.

Przy takich cenach za sztukę 12 aut będzie kosztować ponad 2,3 mln zł.

Skoda Superb odpada

Limuzyny muszą być o klasę większe. Wymagając nadwozia o długości od 4,7 m do 4,8 m, silnika benzynowego 1.9-2.0 o mocy przynajmniej 240 KM, napędu 4x4 oraz skrzyni automatycznej urzędnicy najwidoczniej uśmiechają się w stronę Audi A4 (245 KM, quattro; od 185 700 zł) czy BMW serii 3 (258 KM, xDrive; od 188 500 zł). Lista bajerów obejmuje cyfrowy kokpit czy fotele pokryte ciemną alcantarą skóra. Takie dodatki mogą świadczyć o przeznaczeniu aut dla urzędników ze świecznika skarbówki.

Policja blednie

W porównaniu z autami, których chcą urzędnicy fiskusa nawet radiowozy grup SPEED bledną. Skoda Superb, która niedawno zasiliła flotę drogówki skrywa benzynowy silnik 2.0 TSI/272 KM (350 Nm) - to najmocniejsza dostępna odmiana tego modelu. Przypominamy, że policjanci z Grup SPEED w całej Polsce pracują głównie za kierownicą BMW 330i xDrive z silnikami 2.0 Turbo o mocy 252 KM i napędem na cztery koła. Jest też Kia Stinger w najmocniejszej wersji GT z silnikiem 3.3 V6 T-GDI/370 KM – ale to tylko jeden egzemplarz i bez wideorejestratora.

Skąd u urzędników potrzeba takich supersamochodów? Resort finansów tłumaczy, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej muszą używać mocniejszych aut niż spotykane codziennie na ulicy. Nowe pojazdy trafią do urzędników do końca listopada 2020 roku.