Tesla uruchomiła oficjalną sprzedaż swoich samochodów w Polsce. Kierowcy mają do wyboru trzy modele, a każde z tych aut zapewnia różny zasięg – od ok. 400 km do przeszło 600 km na jednym ładowaniu. W tym roku ma ruszyć także pełne centrum serwisowe.

Tesla oficjalnie uruchomiła polski konfigurator samochodów. Ceny są podawane w złotówkach. A kierowcy mają do wyboru: Model S, Model X i Model 3. Reklama Producent obiecuje realizację dostaw na listopad 2020 roku – auta będą do odbioru w Warszawie. Co ciekawe, amerykańska firma niedawno na stołecznym Wilanowie ustawiła specjalny salon/butik. – Tesla już w zeszłym roku otworzyła w stolicy Polski punkt serwisowy, a pełne centrum serwisowe w Warszawie zacznie działać jeszcze w 2020 roku, zapewniając właścicielom Tesli szybki i bezproblemowy serwis ich samochodu – zapowiedział Kilian Kollhuber z przedstawicielstwa Tesli. Tesla w Polsce. Ile kosztuje? Najtańsza Tesla to Model 3 Standard Range Plus – taki elektryczny samochód z napędem na tylne koła kosztuje od 199 990 zł. Auto na jednym ładowaniu powinno pokonać ponad 400 km. Na potrzeby przykładowej kalkulacji leasingu Tesla założyła 39 998 zł wpłaty wstępnej. W efekcie samochód przy 2-letniej umowie będzie miesięcznie kosztować 3153 zł. Leasing na 3 lata – 2547 zł/miesiąc. W 4-letniej umowie miesięczna rata za samochód to 2203 zł. Oczywiście w kalkulatorze każdy może sam obliczyć koszty w zależności od własnych środków przeznaczonych na wpłatę początkową. Największy zasięg to Tesla Model S Long Range AWD – 610 km jazdy. Samochód wyceniono na ponad 360 tys. zł. Przy założonej przez Teslę wpłacie własnej na poziomie ok. 73 tys. zł leasing elektrycznej limuzyny ma kosztować ok. 4 tys. zł za miesiąc (umowa na 4 lata). Leasing 2-letni będzie miesięcznie kosztować 5754 zł. Umowa na 3 lata – 4648 zł/miesiąc. Najdroższe auto? Tesla Model X Performance z napędem 4x4 – za 464 990 zł producent dostarczy w listopadzie elektrycznego SUV-a z "Trybem Nieziemskim", który do 100 km/h wystrzeli w 2,8 sekundy. Z przykładowej kalkulacji prezentowanej przez Teslę wynika, że przy 78 tys. zł wpłaty wstępnej auto przez 2, 3 i 4 lata będzie kosztować miesięcznie odpowiednio: 7858 zł, 6280 zł i 5396 zł. Oczywiście im wpłata własna jest wyższa, tym mniejsze są raty miesięczne. Reklama Tesla obiecuje, że jeśli któryś z zamówionych modeli nie spodoba się nabywcy, wówczas ten może go zwrócić w ciągu 7 dni lub po 1600 km. Trzy modele i siedem wariantów do wyboru: Tesla Napęd Zasięg (WLTP) Cena Model 3 Standard Range Plus RWD 409 km 199 990 zł Model 3 Long Range AWD 560 km 239 990 zł Model 3 Performance AWD 530 km 264 990 zł Model S Long Range AWD 610 km 364 990 zł Model S Performance AWD 590 km 439 990 zł Model X Long Range AWD 505 km 389 990 zł Model X Performance AWD 485 km 464 990 zł Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję