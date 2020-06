Skoda Superb kombi z turbobenzynowym silnikiem 2.0 TSI o mocy 272 KM i napędem 4x4 – aż osiem takich nowych radiowozów trafi do policyjnej Grupy SPEED, zajmującej się najpoważniejszymi wykroczeniami na drogach. Obok funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego działają w niej także policjanci z wydziałów kryminalnego i do walki z cyberprzestępczością, a także przewodnicy z psami wyszkolonymi do wyszukiwania narkotyków.

– SPEED to specjalistyczna komórka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, której celem jest eliminowanie głównego zagrożenia dla bezpieczeństwa na drodze, jakim od lat jest prędkość – powiedział nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji. – Z jednej strony zadania te realizują policjanci posiadający ogromne doświadczenie i umiejętność dynamicznej jazdy. Z drugiej strony policjanci muszą jeździć radiowozami, które podołają każdemu zadaniu, spełniając nasze wymagania. Jednym zdaniem można powiedzieć o nich, że są najlepsze z najlepszych. Do takich właśnie radiowozów należy zaliczyć nowe Skody Superb – ocenił policjant.

Auta przeszły już chrzest bojowy i wiadomo, że będą intensywnie pracować w czasie wakacji. A to oznacza, że wielu kierowców może stracić prawo jazdy za przekroczenie prędkości o tzw. 50+ w terenie zabudowanym. Od początku 2020 roku w ten sposób z "prawkiem" pożegnało się niemal 30 tys. osób, to ok. 40 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

W każdym aucie do nagrywania wykroczeń kierowców policjanci używają wideorejestratorów Videorapid 2a polskiej firmy Zdrad. To sprzęt tożsamy z zamontowanym w nieoznakowanych BMW patrolujących drogi w całej Polsce. Urządzenia te są pozbawione bolączki znanej ze starszych radiowozów (passat czy insignia poprzedniej generacji) – tam w nocy kamera jest oślepiana przez światła aut jadących z przeciwka. W urządzeniach zastosowanych w nowych Skodach Supreb producent przewidział "tryb nocny" i wyposażył je w "system antyolśnieniowy" – tak, by obraz był ostry i czytelny.

Na pokładzie każdej Skody Superb są zamontowane dwie kamery – przednia i tylna. Kamerkami oraz "nagrywarką" steruje przy pomocy przewodowego pilota policjant, który siedzi obok kierowcy radiowozu. Jednak "złapane" osoby siedzące na tylnej kanapie radiowozu najczęściej skupiają się na monitorze, który wyświetla dowód winy. Pewną "osłodą" może być, to że sprawca wykroczenia zaproszony do policyjnej Skody poczuje się najbardziej komfortowo ze wszystkich radiowozów polskiej policji – w drugim rzędzie miejsca jest tyle, że można poczuć się jak wojewoda w drodze na dożynki. Maksymalna przestrzeń w Superbie przerasta Forda Mondeo o 7 cm, a Opla Insignię o 3,5 cm.

Sam wideorejestrator (fachowo: prędkościomierz kontrolny) poza uwiecznianiem obrazu, liczy czas przejazdu policyjnego samochodu i długość odcinka drogi (odczyt najczęściej z czujników ABS radiowozu). Na tej postawie wyliczana jest średnia prędkość, jednak nie nagrywanego auta, a oznakowanej Skody Superb. Taka metoda wymaga od kierowcy policyjnego pojazdu utrzymywania stałej odległości na początku i na końcu odcinka pomiarowego.

Kierowcy powinni pamiętać, że w "robocie drogówki" zdarzają się błędy pomiaru. Kiedy policyjny samochód zbliża się do nagrywanego auta, wówczas prędkość zostaje zawyżona. Wideorejestrator nie sprawdza, czy policjant zachowywał stały dystans i w efekcie "zmierzona" prędkość może być zafałszowana. W przypadku błędnego pomiaru trzeba wskazać, że na początku i na końcu odcinka pomiarowego radiowóz nie znajdował się w takiej samej odległości od ściganego pojazdu.

Skoda Superb 2.0 TSI/272 KM (350 Nm) to najmocniejsza dostępna odmiana silnikowa tego modelu. Auto seryjnie jest wyposażone w napęd 4x4 oraz 7-biegową automatyczną dwusprzęgłową skrzynię DSG. Samochód od zera do 100 km/h przyspiesza w 5,7 sekundy, a prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h. Czeskie kombi w takiej specyfikacji jest mocniejsze i szybsze od już użytkowanych radiowozów BMW.

Przypominamy, że policjanci z Grup SPEED w całej Polsce pracują głównie za kierownicą BMW 330i xDrive z silnikami 2.0 Turbo o mocy 252 KM i napędem na cztery koła. W przypadku bawarskich nieznakowanych radiowozów przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 6,2 s. Na Śląsku policja wykorzystuje osiem sztuk modelu Kia Stinger w wersji nieoznakowanej. Tam wybór padł na wersję z silnikiem benzynowym 2.0 Turbo o mocy 255 KM. Napęd na tylne koła przekazuje 8-stopniowy automat. Ten radiowóz na rozpędzenie od 0 do 100 km/h potrzebuje 6 sekund. Prędkość maksymalna – 240 km/h.

– W aplikacji Yanosik znajduje się funkcja zgłaszania radiowozów nieoznakowanych. Kierowcy otrzymują informacje o marce auta oraz dokładnej lokalizacji ich zgłoszenia – powiedziała dziennik.pl Joanna Susło, reprezentująca operatora systemu Yanosik. – Dzięki naszym ostrzeżeniom kierowcy bardziej zwracają uwagę na swoją prędkość i skupiają się na drodze. W ten sposób nie generują niebezpiecznych sytuacji. Warto jednak pamiętać, że na drodze najważniejsza jest odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za innych uczestników ruchu. Apelujemy więc o rozważną jazdę oraz poszanowanie wszystkich obowiązujących przepisów – skwitowała.