Specjalistyczny, niemiecki magazyn "Auto Bild allrad" poświęcony autom 4×4 i SUV-om ogłosił najlepsze modele 2020 roku. Czytelnicy/kierowcy głosowali na swój ulubiony samochód wybierając spośród 219 propozycji startujących w 10 kategoriach. Naturalnie głosujący gustują w krajowych produktach, dlatego by wyrównać szanse stworzono klasyfikację aut importowanych do Niemiec. I tu zaskoczenie: w trzech kategoriach zwycięzca wśród aut importowanych został też tryumfatorem w generalnej klasyfikacji. Wyniki?

Suzuki Jimny w pierwszej i najtańszej kategorii "auta terenowe i SUV-y do 35 000 euro" (do ok. 155 tys. zł) wygrał w rywalizacji z 29 konkurentami. Japońska terenówka po raz pierwszy została uznana nie tylko za ulubione auto z importu, ale też ogólnie, za najlepszy samochód w swojej kategorii. Jimny pokonał wszystkie propozycje niemieckich producentów i zdobył 14,8 proc. głosów.

Klasyfikacja generalna aut w cenie do 35 tys. euro. Top 5:

1. Suzuki Jimny – 14,8 proc.

2. Skoda Karoq – 7,17

3. Volkswagen T-Roc – 6,93

4. Audi Q2 – 6,71

5. Subaru Forester – 6,65

Najlepsze auto z importu: Suzuki Jimny

Samochód terenowy i SUV w cenie 35-50 tys. euro – także tu importowane auto stanęło na pierwszym stopniu. Jeep Wrangler pokonał wszystkie propozycje niemieckich producentów samochodów klasy premium. Amerykański model wygrał klasyfikację generalną oraz jest numerem jeden tej kategorii wśród aut sprowadzanych do Niemiec.

Klasyfikacja generalna aut od 35 tys. do 50 tys. euro (od 155 tys. do 222 tys. zł). Top 5:

1. Jeep Wrangler – 10,18 proc.

2. Skoda Kodiaq – 5,34

3. Volkswagen Tiguan/Tiguan Allspace – 5,26

4. Toyota Land Cruiser – 5,24

5. Mercedes GLB – 5,10

Najlepsze auto z importu: Jeep Wrangler

Auto osobowe z napędem 4x4 do 40 tys. euro – także tu zwycięstwo trafiło do auta importowanego. Skoda Octavia wygrała z 14 rywalami. Czeski model tryumfował w klasyfikacji generalnej oraz wśród samochodów zagranicznych.

Auto osobowe z napędem 4x4 do 40 tys. euro (do ok. 177 tys. zł). Top 5:

1. Skoda Octavia – 13,8 proc.

2. BMW serii 1 – 9,44

3. Mercedes CLA – 9,42

4. Audi A3 – 7,95

5. Subaru Impreza – 6,91

Najlepsze auto z importu: Skoda Octavia

A jak wypadły pozostałe kategorie?

Samochody osobowe powyżej 40 tys. euro (ponad 177 tys. zł): Porsche Panamera; auto importowane – Skoda Superb.

Terenówki i SUV-y w cenie powyżej 50 tys. euro (ponad 220 tys. zł): Mercedes klasy G; auto importowane - Land Rover Defender.

Crossovery 4x4: Audi A6 Allroad; auto importowane – Volvo V90 Cross Country.

Samochody elektryczne i hybrydy 4x4: Porsche Taycan; auto importowane – Mitsubishi Outlander PHEV.

Pikapy: Ford Ranger; auto importowane – Ram 1500.

Samochody sportowe i kabriolety 4x4: Porsche 911 Carrera; auto importowane – Nissan GT-R.

Vany i busy 4x4: Volkswagen T6 Multivan; auto importowane – Seat Alhambra.