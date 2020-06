– Na drodze bardzo ważny jest wzajemny szacunek, a także stosowanie się do obowiązujących zasad. Szczególnie na autostradach, gdzie prędkości rozwijane są do 140 km/h powinniśmy zachowywać odpowiednie odstępy między autami, stosować się do ograniczeń prędkości, ale także z rozsądkiem zmieniać pas – powiedziała dziennik.pl Joanna Susło reprezentująca operatora systemu Yanosik. – Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, który znajduje się na wybranych odcinkach autostrad również powinien być bezwzględnie przestrzegany. Nie bez przyczyny postawione są znaki, które zabraniają tego manewru. Nieprzemyślane decyzje za kółkiem mogą nas kosztować zdrowie, a niekiedy nawet życie. Wykazujmy się odpowiedzialnością, ale bądźmy także wyrozumiali wobec innych. Zaowocuje to zwiększeniem bezpieczeństwa na polskich drogach – oceniła.