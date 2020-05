Mazda cieszy się w Polsce szczególnym uznaniem. A model CX-3 jest uwielbiany – ten SUV klasy B w 2019 roku stał się najpopularniejszym autem japońskiej marki nad Wisłą. Niedawno debiutowała kompaktowa Mazda CX-30, która może być złotym środkiem między Mazdą 3 a CX-5. Klasyczna limuzyna czy kombi? Tu wjeżdża Mazda 6. I jeśli komuś nie przeszkadza fakt, że nowy model pochodzi z 2019 roku, to teraz może mieć samochód od ręki i znacznie taniej. To zasługa internetowej wyprzedaży pod hasłem Mazda Last Minute.

– W jednym miejscu zebraliśmy wszystkie auta z rocznika 2019 od dilerów z całej Polski i stworzyliśmy przejrzystą wyszukiwarkę, w której znajduje się ponad 1,2 tys. samochodów gotowych do natychmiastowego odbioru – mówi Piotr Nowak, dyrektor sprzedaży Mazda Motor Poland. – Oferty uzupełnione są o sumę korzyści dla klienta, a te, po uwzględnieniu dodatkowego wyposażenia, akcesoriów i różnicy w cennikach pomiędzy rocznikiem 2019 a 2020, sięgają nawet ponad 40 tys. zł – dodaje Nowak.

Wystarczy w Google wpisać hasło "mazda last minute", sekunda i wirtualny salon staje otworem. Samochody można przeszukiwać wg modelu, rodzaju nadwozia, parametrów silnika, koloru, tapicerki oraz ceny i lokalizacji, w której się znajdują.

A na co można liczyć od ręki? Sprawdziliśmy. Przykładowo Mazda 6 Sport Kombi w wersji SkyPassion, w zjawiskowym kolorze Snowflake White Pearl i z benzynowym silnikiem 2.5 SkyActiv-G/194 KM oraz sześciobiegowym automatem kosztuje teraz 160 tys. zł.

Lista wyposażenia obejmuje 40 pozycji. Spis uwzględnia również 26 353 zł oszczędności, a w tym m.in. 14 tys. zł różnicy w cenie pomiędzy rocznikiem modelowym 2020, dodatkowy komplet kół zimowych warty prawie 8,4 tys. (felgi aluminiowe plus opony zimowe za 1 zł), przedłużoną na 5 lat gwarancję i ubezpieczenie.