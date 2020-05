Kia nie przestaje zadziwiać! Najpierw wystrzeliła w Europie z rekordem sprzedaży samochodów elektrycznych, a teraz ujawnia nowe szczegóły planu przejścia na produkcję e-aut. I wygląda na to, że koreańska marka w świat elektormobilności zamierza wejść taranem. Kierowcy mogą spodziewać się wysypu nowych elektryków. Listę premier rozpisano na najbliższe pięć lat. I tak do 2025 roku Kia zaoferuje aż 11 modeli na prąd. Wśród nich znajdą się auta miejskie, SUV-y i vany. Koncern w metamorfozę zainwestuje przynajmniej 25 mld dolarów. W efekcie pierwsza elektryczna Kia nowej generacji zadebiutuje już w 2021 roku i to ona stanie się przyczółkiem do rozpoczęcia ofensywy azjatyckich elektryków w 2022 roku...

Nowy crossover na prąd

Plan przewiduje, że szykowany na przyszły rok debiutant będzie crossoverem (nadwozie łączy cechy auta osobowego i SUV-a) zbudowanym na nowej platformie własnej konstrukcji pomyślanej specjalnie do modeli akumulatorowych. Inżynierowie zapewniają, że mocy dostarczy jeden z najlepszych na świecie elektrycznych układów napędowych. Zasięg wyniesie ponad 500 km, a ładowanie akumulatora szybką ładowarką zajmie mniej niż 20 minut.

Zapowiadane parametry można uznać za realne. Szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, że wcześniej Koreańczycy zainwestowali 80 mln euro (ok. 350 mln zł) w chorwacką firmę Rimac Automobili (uważaną za specjalistę w sprawach wysokowydajnych elektrycznych układów napędowych oraz technologiach związanych z akumulatorami).

Jeśli chodzi o wygląd, to znając Kię można spodziewać się auta o niespotykanej urodzie. Stylistów tej marki stać na rozmach i odwagę – żeby nie szukać daleko wystarczy spojrzeć na model XCeed czy Stingera.

– W Europie będzie oferowanych wiele z nowych samochodów elektrycznych marki Kia. Stary Kontynent jest teraz głównym punktem wzrostu sprzedaży aut elektrycznych na świecie – powiedział Emilio Herrera, dyrektor operacyjny Kia Motors Europe. – Wysoka sprzedaż aut elektrycznych obecnej generacji, jak nowe e-Niro i e-Soul – bardzo dobrze przyjętych przez nabywców na całym kontynencie – zachęca nas do poszerzania oferty elektrycznych modeli. Sprzedaż samochodów elektrycznych marki Kia rośnie systematycznie od 5 lat. Modele nowej generacji znacznie ją przyspieszą – dodał.

Począwszy od 2022 roku Kia wprowadzi do oferty kolejne bezemisyjne samochody. Producent zapowiada, że modele te będą wyposażone nie tylko w funkcje specyficzne dla aut elektrycznych, ale również w nową i przyjazną dla użytkownika obsługę, dzięki której korzystanie z nich będzie jeszcze łatwiejsze. Co ważne, w nowej gamie samochodów elektrycznych Kia zamierza stosować dwa rodzaje układu ładowania (o napięciu 400 V i 800 V) – takie rozwiązanie umożliwi szybkie lub nawet ultraszybkie ładowanie akumulatora w zależności od klasy samochodu.

– W przypadku przyszłych aut elektrycznych chcemy europejskim klientom zapewnić najlepszy możliwy stosunek jakości do ceny. Oznacza to, że niektóre modele, zwłaszcza te skierowane do nabywców mniej zamożnych, będą oferować możliwość ładowania prądem o napięciu 400 V – powiedział Pablo Martinez Masip, dyrektor ds. planowania i ustalania cen samochodów w Kia Motors Europe. – Ładowanie prądem o napięciu 800 V nie będzie jednak zarezerwowane wyłącznie dla flagowych modeli marki Kia. Będziemy je oferować również w tych autach, w których będzie to uzasadnione z uwagi na sposób ich użytkowania – dodał.

Kia tworzy arcydzieło

Przyszła oferta azjatyckiej marki przewiduje również elektryczne modele o wysokich osiągach. Przedstawiciele producenta potwierdzili niedawno, że szykują auto o wewnętrznym oznaczeniu CV zdolne od zera do 100 km/h przyspieszyć w mniej niż 3 sekundy. Samochód powstanie na platformie E-GMP, a stylistycznie ma nawiązywać do prototypu Imagine by Kia, który pokazano wiosną 2019 roku w Genewie. Rywal? Tu Koreańczycy mierzą wysoko, bo na celownik trafia Porsche Taycan.