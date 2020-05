Toyota Highlander to jeden z najpopularniejszych samochodów sprzedawanych po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego. Wcześniejsze wcielenia tego SUV-a w najróżniejszych rankingach konsumenckich były cenione m.in. za niezawodność i trwałość. Teraz japoński producent wraz z debiutem nowej generacji zdecydował się zaoferować ten samochód Europejczykom. W końcu jeśli udało się z Camry, to dlaczego nie iść za ciosem… Stąd Highlander po raz pierwszy w historii będzie dostępny w Europie Zachodniej i Środkowej. Czego mogą spodziewać polscy kierowcy?

Reklama

Highlander, czyli Camry w przebraniu SUV

Toyota Highlander w rodzinie japońskiej marki stoi o oczko wyżej niż RAV4, jednak technicznie korzysta z tej samej platformy TNGA-K. To też architektura, na której powstaje limuzyna Camry najnowszej generacji i Lexus ES. Już pierwsze liczby mogą dawać obraz rozmachu sylwetki. Highlander Hybrid to potężny SUV o długości prawie 5 m (4950 mm) ustawiony na 20-calowych aluminiowych kołach. Dlatego, jeśli RAV4 wydaje się komuś zbyt delikatny, a Land Cruiser zbyt zastraszający, to właśnie Highlander Hybrid może okazać się złotym środkiem łączącym kobiecą subtelność z męskością samuraja. Szczególnie, że nisko położony środek ciężkości w parze z lekkością konstrukcji powinny przełożyć się na zwinne, pewne prowadzenie i przyjemność z jazdy w długich trasach…

Na pokładzie przewidziano 7 miejsc. Drugi rząd siedzeń można przesuwać do przodu i do tyłu w zakresie 180 mm, co ma ułatwić wsiadanie dwójce pasażerów trzeciego rzędu foteli. Bagażnik o pojemności 658 l ma dodatkowy schowek pod podłogą. Po złożeniu obu rzędów siedzeń powstaje płaska podłoga z ładownią zdolną zmieścić 1909 l bagaży. Do tego jest też automatycznie otwierana i zamykana klapa kufra, którą można uruchomić ruchem stopy pod tylnym zderzakiem.

Na swoje wynagrodzenie uczciwie zapracowali też spece od wyciszenia. A posłużyli się m.in. rozwiązaniem stosowanym w autach wyższej klasy – przednia szyba skrywa warstwę tłumiącą hałas. Materiały wygłuszające upchnięto także w dachu, podłodze i desce rozdzielczej. Odgłosy dobijające się z zewnątrz mają izolować również nakładki na błotniki i wykładziny w bagażniku.

We wnętrzu nie brak sprytnie rozplanowanych schowków. Wejścia USB przewidziano przy pierwszym i drugim rzędzie siedzeń. Kolorystyka wnętrza może być utrzymana w czarnej lub grafitowej tonacji. Seryjny 12,3-calowy ekran dotykowy na konsoli centralnej pozwoli zarządzać nawigacją i systemem multimedialnym, który będzie obsługiwał interfejsy Apple CarPlay i Android. Lista obejmuje także wyświetlacz HUD na przedniej szybie, bezprzewodową ładowarkę telefonu, wentylowane fotele oraz wirtualne lusterko wsteczne o poszerzonym polu widzenia (przydaje się kiedy bagażnik jest załadowany pod sufit).

Toyota Highlander Hybrid z napędem 4x4

Jeśli chodzi o jazdę, to tu Toyota stawia na najnowszy układ hybrydowy 4. generacji znany z Camry czy RAV4. Highlander skrywa napędzający przednią oś układ 2,5-litrowego silnika benzynowego, pracującego w oszczędnym cyklu Atkinsona, oraz dwóch silników-generatorów. Współpracuje z nimi elektryczny silnik przy tylnej osi, tworząc napęd 4x4 AWD-i (All-Wheel Drive-intelligent). Bateria niklowo-wodorkowa została umieszczona pod drugim rzędem siedzeń. 244 KM całkowitej mocy powinno wystarczyć, by bez zadyszki holować 2-tonową przyczepę.

Toyota obiecuje, że Highlander średnio zużyje 6,6 l/100 km benzyny (wg testu WLTP). Przełącznik trybów jazdy (Drive Mode Select) umożliwi wybór pomiędzy trybami ECO, NORMAL, SPORT i TRAIL. Wszystkie cztery można aktywować także gdy samochód użytkowany jest w oddzielnie wybieranym trybie elektrycznym (EV).

Reklama

Do tego dochodzi pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense 2. generacji, który obejmuje m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów oraz zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, pełnozakresowy inteligentny tempomat adaptacyjny z funkcją uwzględniania znaków drogowych, system rozpoznawania znaków drogowych, asystent utrzymania pasa ruchu oraz automatyczne światła drogowe.

Toyota Highlander Hybrid w Polsce pojawi się na początku 2021 roku. Rywale? Volkswagen Tiguan Allspace czy Skoda Kodiaq.