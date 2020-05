Toyota w nowej ofercie dla firm proponuje modele Proace City Standard, Proace City Long, Proace Medium i Proace Long w specyfikacjach dopasowanych do potrzeb kurierów. Rabaty na samochody można połączyć z promocyjnym finansowaniem Standard Leasing 101 proc. Auta w dedykowanych konfiguracjach są dostępne od ręki, dzięki czemu zamówienia są realizowane niemal natychmiast. Promocja trwa do końca czerwca.

Reklama

Gwarancja na milion kilometrów

Modele Proace i Proace City są standardowo objęte Gwarancją PRO na 3 lata lub 1 mln km. Japoński producent zapewnia, że ubezpieczenie gwarantuje pokrycie kosztów napraw. Okres ochrony rozpoczyna się w dniu wygaśnięcia gwarancji fabrycznej producenta, tj. po przekroczeniu 100 tys. km przebiegu i trwa do końca 36 miesiąca od dnia pierwszej rejestracji pojazdu.

Toyota Proace

W gamie napędów Toyoty Proace znajdują się silniki 1.5 o mocy 100 i 120 KM, 2.0 o mocy 122 i 150 KM z 6-stopniową manualną skrzynią biegów, a także 2.0/177 KM w parze z 8-biegowym automatem.

Toyota w ofercie dla kurierów proponuje dwie długości nadwozia: Medium i Long. Proace Medium ma długość 4,9 m i rozstaw osi 3,2 m, co przekłada się na 2,5 m długości przestrzeni bagażowej i 5,3 m2 objętości. W zależności od wersji, maksymalna ładowność wynosi od 1000 do 1400 kg. Wersja Long o długości 5,3 m oferuje maksymalną ładowność od 1200 do 1400 kg. Część bagażowa o długości 2,8 m i szerokości 1,6 m zapewnia objętość przestrzeni ładunkowej na poziomie 6,1 m3.

Samochód może być wyposażony w zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense z aktywnym tempomatem, układem rozpoznawania znaków drogowych z funkcją inteligentnego dostosowywania prędkości, układem ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, automatycznymi światłami drogowymi i systemem ostrzegania przed kolizją. Ponadto auto można wyposażyć w wyświetlacz HUD na przedniej szybie i system przywracania uwagi kierowcy.

Toyota Proace City

Toyota Proace City to kompaktowy van o dwóch długościach nadwozia – Standard 4,4 m i Long 4,7 m. Do wyboru są dwa indywidualne fotele lub trzyosobowa kanapa z przodu. To drugie rozwiązanie umożliwia montaż systemu Smart Cargo, który zwiększa długość przestrzeni bagażowej o 1,3 m, a jej pojemność o 0,4 m3.

Wybór silników Proace City to: jednostka benzynowa 1.2 Turbo w wariantach o mocy 110 KM z manualną skrzynią biegów lub 130 KM z automatem oraz diesel 1.5 w wariantach 75, 100 i 130 KM. Najmocniejszy jest dostępny z 6-stopniową skrzynią manualną lub 8-biegowym automatem.

Model Proace City również może być wyposażony w systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense oraz wyświetlacz HUD, zaś do standardowego wyposażenia należy system automatycznego powiadamiania służb ratunkowych w razie wypadku eCall.