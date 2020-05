Mazda i jej historia ma już 100 lat. Wszystko zaczęło się 30 stycznia 1920 roku na przedmieściach Hiroszimy – to tam mała manufaktura pod nazwą Toyo Cork Kogyo ruszyła z produkcją przedmiotów z korka pozyskiwanego z rosnących wokół miasta drzew. Wkrótce po jej założeniu stery objął Jijiro Matsuda – inżynier i przedsiębiorca. To dzięki niemu z czasem działalność przeszła na produkcję obrabiarek. Aż wreszcie nastąpił debiut w świecie motoryzacji. Pierwszym pojazdem był trójkołowiec Mazda GO, który pokazano w 1931 roku, a przypominał skrzyżowanie motocykla z przyczepką samochodową. Na pierwszy samochód z prawdziwego zdarzenia trzeba było czekać niemal trzy dekady. W 1960 roku pojawiła się Mazda R360 Coupe. Lekkie autko napędzał czterosuwowy silnik – taka jednostka była wówczas niespotykana w klasie kei-car. A lista opcji przewidywała m.in. automatyczną skrzynię biegów.

10 dekad Mazdy. Specjalna wersja MX-5 w Polsce

100 lat japońska marka świętuje serią jubileuszowej gamy modeli. W Polsce właśnie debiutuje Mazda MX-5 w specjalnej wersji "100". Samochód wyróżnia się, niedostępną dotychczas na naszym rynku, burgundową skórzaną tapicerką siedzeń i wykończeniem deski rozdzielczej oraz boczków drzwi w tym samym kolorze. Z zewnątrz tę odmianę można rozpoznać po czarnych felgach BBS o średnicy 17 cali z kutego aluminium, nakładkach na lusterka boczne w kolorze Piano Black oraz – w wersji RF – dachu typu TwinTone z centralną częścią w kolorze czarnym.

Mazda MX-5 "100" dostępna jest z silnikiem 2.0 Skyactiv-G o mocy 184 KM z manualną skrzynią biegów w wersji Soft Top i RF lub z sześciostopniową przekładnią automatyczną w przypadku nadwozia RF. Auto jest dostępne w jednym z czterech lakierów, w tym w nowym kolorze Polymetal Gray, który debiutował na nadwoziu Mazdy 3.

Wyposażenie seryjne obejmuje m.in. reflektory matrycowe LED, kamerę cofania, mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD), podgrzewane fotele, system nawigacji Mazda oraz obsługa Apple Car Play i Android Auto.

Ceny Mazdy MX-5 "100" z nadwoziem Soft Top zaczynają się od 149 900 zł, wersja RF startuje od 159 900 zł.

Mazda MX-5 RF od zwykłej MX-5 Soft Top różni się sztywnym dachem składanym elektrycznie (wersja RF od Retractable Fastback – fastback ze składanym dachem). W MX-5 RF trzyczęściowy dach ze stali, tworzywa sztucznego i aluminium można otwierać nawet w czasie jazdy (z prędkością do 10 km/h). Operacja trwa 13 sekund.

- Narysowałem kwiaty i owoce, ale mój nauczyciel nie był z nich zadowolony. Gdy spytał, co potrafię, odparłem, że niegdyś zdarzało mi się rysować samochody - powiedział Tom Matano, projektant Mazdy MX-5.

I chwała Matano za to, że odpuścił sobie martwą naturę i zajął się ożywianiem aut. Dzięki niemu powstały prawdziwe dzieła sztuki ;)

Dziś Mazda MX-5 jest najchętniej wybieranym dwumiejscowym roadsterem na świecie. Od początku sprzedaży w 1989 r. na drogi wyjechało ponad milion sztuk czterech generacji tego auta. Ubiegły rok był dla MX-5 rekordowy w Polsce – na drogi trafiło aż 256 egzemplarzy w odmianach Soft Top i RF, w tym 47 z limitowanej wersji 30th Anniversary na 30-lecie modelu.