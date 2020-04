Volkswagen Tiguan w nowej odsłonie już niebawem pojaw się na drogach. Szczegóły planów niemieckiego producenta poznaliśmy z pierwszej ręki w czasie specjalnej wirtualnej prezentacji. Hendrik Muth, szef zespołu produktu marki Volkswagen, przez Skypa uchylił rąbka tajemnicy…

W klanie Volkswagena Tiguan to młody wilk na tle takich weteranów jak Golf czy Passat. Wystarczy przypomnieć, że oba tradycyjne modele debiutowały w jeszcze w latach 70. XX wieku i dziś mają na koncie dziesiątki milionów sprzedanych sztuk ośmiu pokoleń każdego z nich. Tiguan pojawił się w 2007 roku, a obecnie dostępna jest dopiero jego druga generacja wprowadzona cztery lata temu. Jednak mleko pod nosem nie przeszkadzało mu to strącić z rodzinnego tronu starego króla Golfa. Tiguan w 2019 roku został najpopularniejszym na świecie VW – moda na SUV-y sprawiła, że niemiecka marka sprzedała niemal 911 tys. sztuk tego auta. W Europie to najczęściej wybierany SUV, a w skali świata jest w Top3. Sukces? Dla porównania w pierwszym roku obecności rynkowej Tiguana I wybrało ciut ponad… 16 tys. osób. Niezbyt imponujący początek kariery? Młodego Roberta De Niro też nie od razu obsypano Oscarami. Rok po roku, przez 13 lat krzywa popularności podwyższonego VW szybowała właściwie bez przeszkód. Łącznie od 2007 roku marka wyprodukowała grubo ponad 6 mln egz. obu generacji. Teraz auto powstaje w czterech fabrykach rozsianych po świecie. Ktoś w Wolfsburgu policzył, że co 35 sekund z taśmy zjeżdża nowy Tiguan, a dziennie powstaje 2495 szt. Jednak dobra passa nie trwa wiecznie. Szczególnie, że rywalizacja w klasie jest równie zażarta, co wśród szafiarek na instagramie. Stąd decyzja o modernizacji…

Volkswagen Tiguan w nowym wcieleniu upodobni się stylistycznie i technologicznie do debiutującego w Polsce Golfa VIII generacji. Znakiem rozpoznawczym będą seryjne reflektory LED o charakterystycznej zmrużonej grafice. Przód zostanie spłaszczony, a zmieniona osłona chłodnicy z nowym logo VW będzie niżej węszyć nad jezdnią. Modyfikacje obejmą także tył. Na pokładzie producent zapowiada lepszy system multimedialny trzeciej generacji (MIB3). VW zastosował w nim Online Connectivity Unit z wbudowaną kartą SIM, co zapewni stały dostęp do Internetu. Odmłodzony Tiguan wskoczy też o poziom wyżej w dziedzinie układów wspomagających człowieka za kółkiem. Do systemów dołączy m.in. asystent podróży, czyli system umożliwiający półautomatyczną jazdę w niemal pełnym zakresie prędkości.

Tiguan jako hybryda. Pojedzie na prąd

Prowadzący internetową prezentację Hendrik Muth z VW zapowiedział też rewolucję w gamie napędów. Konwencjonalne silniki benzynowe i wysokoprężne mają stać się oszczędniejsze, a w efekcie bardziej przyjazne dla środowiska. Inżynierowie zastosują też 48-woltowy napęd eTSI mild-hybrid (łagodna hybryda; wspomaganie silnikiem elektrycznym).

Tiguan w nowej odsłonie pojawi się też jako pełnowartościowa hybryda plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka. Przedstawiciel firmy wyjawił jedynie, że samochód w trybie czysto elektrycznym pokona ponad 50 km. Pod względem technicznym można spodziewać się rozwiązania zastosowanego w Golfie. Niemcy zestawili tam jednostkę 1.4 TSI, silnik elektryczny, 6-biegowe DSG oraz akumulator litowo-jonowy ze zwiększoną o 50 proc. pojemnością (13 kWh). Nie zabraknie też napędu na cztery koła 4Motion, który w Niemczech do tej pory wybierało przeszło 50 proc. kupujących Tiguana.

Volkswagen Tiguan w nowym wcieleniu na polskie drogi wjedzie już latem 2020 roku. Podobne modyfikacje przejdzie przedłużony i bardziej przestronny Tiguan Allspace.