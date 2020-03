BMW ma już nowe logo. Czarny pierścień zniknął, a w jego miejsce pojawił transparentny. Znaczek stał się prostszy i bardziej płaski w porównaniu do poprzedniego. Tym samym koncern z Monachium idzie śladem Volkswagena, który jesienią 2019 roku także zmodyfikował swój znak firmowy.

– Po ponad 20 latach wzór marki BMW do komunikacji online i offline prezentuje się w nowej stylistyce. Zmodyfikowano logo komunikacyjne BMW, BMW i oraz BMW M, czcionkę oraz zasady projektowania. W ten sposób marka dostosowuje się do zmieniających się oczekiwań i przyzwyczajeń wizualnych, a także do epoki cyfrowej – argumentują przedstawiciele bawarskiej firmy.

Zaprezentowane logo zostanie wdrożone we wszystkich środkach komunikacji (online i offline), jak również na międzynarodowych targach i imprezach. – Nowe logo jest nowym wizerunkiem medialnym BMW i będzie używane równolegle do istniejącego logo. Nie będzie stosowane na pojazdach ani do oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego punktów dealerskich. Tam nadal używane będzie istniejące logo – podkreślają jego twórcy.

BMW zarejestrowało pierwsze logo w 1917 r roku. Od tamtego czasu projekt był zmieniany pięć razy w: 1933, 1953, 1967, 1997 i 2020 roku.

Nowe logo, nowe BMW i4

Nowe logo zadebiutowało razem z elektrycznym BMW Concept i4. Złocisty prototyp w stylu Gran Coupé zapowiada model seryjny BMW i4, którego produkcja rozpocznie się w przyszłym roku.

Silnik elektryczny i4 generuje moc do 530 KM, a to już to poziom jednostki spalinowej V8 w obecnych modelach Bawarczyków. Akumulator wysokonapięciowy jest płaski. Przy masie ok. 550 kg jego pojemność energetyczna wynosi ok. 80 kWh, a w cyklu WLTP pozwala uzyskać zasięg do 600 km. Sprint od 0 do 100 km/h potrwa około 4 s, a maksymalna prędkość to ponad 200 km/h.

Co ciekawe, brzmienie BMW Concept i4 zostało stworzone przez znanego na całym świecie kompozytora Hansa Zimmera (muzyka do takich filmów jak: "Gladiator", "Piraci z Karaibów" czy "Incepcja". Częścią palety brzmień niemieckiego auta jest dźwięk towarzyszący otwieraniu drzwi czy uruchomieniu silnika.

Produkcja seryjna nowego BMW i4 rozpocznie się w 2021 r. w głównych zakładach BMW Group w Monachium. Około 90 proc. istniejących urządzeń produkcyjnych w blacharni dało się przystosować do produkcji tego auta. Pozostałe 10 proc., a w szczególności urządzenia produkujące tylną część karoserii, wymaga jednak nowego sprzętu.

Wdrożenie produkcji seryjnej BMW i4 kosztować będzie łącznie około 200 mln euro.