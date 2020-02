To już pewne. Salon samochodowy w Genewie został odwołany. Organizatorów szwajcarskiej wystawy do tej decyzji zmusiło rozporządzenie rządu wydane 28 lutego, które do 15 marca zakazuje organizowania wydarzeń z udziałem ponad 1000 osób. Pokazy dla publiczności miało rozpocząć się 5 marca (3-4 marca przewidziano dni prasowe).

– Żałujemy tej sytuacji, ale zdrowie wszystkich uczestników jest najwyższym priorytetem dla nas i naszych wystawców. To siła wyższa i ogromna strata dla producentów, którzy poważnie zainwestowali w swoją obecność w Genewie. Jesteśmy jednak przekonani, że zrozumieją tę decyzję – powiedział Maurice Turrettini, prezes zarządu Fundacji Geneva International Motor Show. – Chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację – dodał.

Organizatorzy twierdzą, że budowa stoisk była już niemal ukończona. A jeszcze tydzień temu na konferencjach prasowych potwierdzano otwarcie wystawy. Sytuacja zmieniła się wraz z pojawieniem się pierwszych potwierdzonych przypadków koronawirusa w Szwajcarii. Po dzisiejszym posiedzeniu rządu wydarzenie zostało anulowane. Organizatorzy wystawy zapewniają, że pieniądze za bilety już zakupione zostaną zwrócone. Tegoroczna edycja wystawy miała być 90.

Z powodu obaw związanych z epidemią Covid-19 wcześniej odwołano planowane na 24-27 lutego targi telekomunikacyjne Mobile World Congress w Barcelonie. O przesunięciu terminu wydarzeń z powodu szybko rozszerzającego się koronawirusa SARS-CoV-2 zdecydowali również organizatorzy tegorocznych chińskich targów motoryzacyjnych, które w kwietniu miały odbyć się w Pekinie. Podobną decyzję podjęli organizatorzy targów nowoczesnej techniki budowlanej Light + Building we Frankfurcie. W poniedziałek poinformowali, że wydarzenie zamiast 8 marca wystartuje we wrześniu. Na wrzesień przełożono również 48. Międzynarodową Wystawę Wynalazczości "Geneva Inventions".