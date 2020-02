– Ciężko sobie wyobrazić jazdę samochodem bez muzyki. Ta z kolei ma wpływ na nasze samopoczucie, niekiedy pobudza organizm do działania, a czasami relaksuje – powiedziała Julia Rachwalska, Yanosik.– W najnowszym badaniu sprawdziliśmy jakie kawałki najczęściej są wybierane przez użytkowników systemu Yanosik. Jak się okazuje, podczas jazdy samochodem najpopularniejsze są piosenki rockowe. W czołówce znalazły się także utwory z kategorii hip-hop oraz trap – wyjaśniła.

Na pierwszym miejscu znalazł się zespół AC/DC z piosenką "Highway to hell", na drugim Rammstein "Du Hast".

Trzecie miejsce zajęły ex aequo dwa utwory: remiks piosenki Linkin Park "In the end" w wykonaniu Mellen Gi & Tommee Profitt oraz Pro8l3m "Kickdown".

W pierwszej piątce znalazły się także "The road to hell" Chrisa Rea oraz "Fuel" Metalliki.