Sędzia na początku sierpnia 2018 roku spowodował kolizję na ulicy Utrata w Suwałkach. Jadąc swoim autem, uderzył w tył innego pojazdu. Waldemar M. uciekł z miejsca zdarzenia. Poszkodowany kierowca zapisał numer rejestracyjny pojazdu i zgłosił sprawę policji. Sędzia został zatrzymany w Augustowie, gdzie mieszka. Tam przebadano go alkomatem, który wskazał 1,75 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci odebrali mu prawo jazdy, po czym zwolnili.

Reklama

Kilka dni po zdarzeniu prezes suwalskiego sądu zawiesił Waldemara M. w czynnościach służbowych, a w październiku stracił on immunitet sędziowski.

Sprawą początkowo zajęła się Prokuratura Regionalna w Białymstoku, ale potem przekazała ją do wydziału spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Jak poinformowała w czwartek prokuratura, sędziemu został przedstawiony zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym. Grozi za to kara do 2 lat więzienia. Sędzia Waldemar M. w SO w Suwałkach pełnił funkcję przewodniczącego II Wydziału Karnego. Po kolizji sam zrezygnował ze stanowiska.