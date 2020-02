Hyundai i20 w nowym wcieleniu ma łączyć trafione proporcje, styl i technologię. Koreański koncern właśnie ujawnił pierwsze szkice swojego rywala VW Polo, Toyoty Yaris, Skody Fabii i spółki. Nowy model wydaje się być bardziej płaski i szerszy. Przód auta zdominował kaskadowy grill ale w znacznie odważniejszej formie. Znakiem szczególnym auta będą również nowe światła o grafice przypominającej grot strzały.

Reklama

W kabinie producent zapowiada rewolucję. Hyundai twierdzi, że zastosował zręczny zabieg by podkreślić szerokość przedniej konsoli i zamaskować otwory wentylacyjne. Kierowca może też liczyć na pełną cyfryzację – kokpit ma imponować dwoma ekranami o przekątnej 10,25 cala.

Jeśli chodzi o napęd, to można spodziewać się rozwiązania mild-hybrid (łagodna hybryda; wspomaganie silnikiem elektrycznym). Pierwsze skrzypce w takim zespole gra silnik spalinowy. Do życia obudzi go wpięty między silnik a skrzynię biegów rozrusznik-alternator. Ten układ pozwala sprawniej ruszać, a także rekuperować energię podczas hamowania. Odzyskany w ten sposób prąd trafia do akumulatora, a paliwo wolniej ubywa ze zbiornika.

Nowy Hyundai i20 będzie największą gwiazdą koreańskiej marki w czasie salonu samochodowego w Genewie. Cierpliwości, to już 3 marca.