Bentley Mulsanne, którego wartość policja oszacowała na 2 mln zł, został odnaleziony w jednym z serwisów samochodowych na Bemowie. Mundurowi ustalili, że samochód został przywłaszczony w Niemczech.

Reklama

– Na miejscu funkcjonariusze przeprowadzili oględziny pojazdu, który następnie został zabezpieczony. Odzyskanie samochodu nie kończy realizowanego postępowania. W tej sprawie śledczy będą nadal wykonywać czynności służbowe – poinformowała kom. Marta Sulowska z biura prasowego policji Bemowo, Wola i dodała, że nikt jeszcze nie został zatrzymany w związku z tą sprawą.

Bentley Mulsanne skrywa pod maską potężny silnik V8 o pojemności 6,75 l i mocy ponad 500 KM. Nazwa "Mulsanne" odnosi się do słynnej 5-kilometrowej prostej z wyścigu Le Mans. Na stworzenie wnętrza tej 5,5-metrowej luksusowej limuzyny potrzeba ok. 170 godzin pracy. To tydzień!