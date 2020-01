Toyota powraca do wytwarzania nieprodukowanych już od dawna części zamiennych, na które jest wciąż duże zapotrzebowanie. GR Heritage Parts to komórka japońskiej marki odpowiedzialna ze to zadnie. Szczegóły dotyczące konkretnych elementów i dat wprowadzenia do sprzedaży zostaną ogłoszone w późniejszym terminie w specjalnej sekcji na oficjalnej stronie Toyota GAZOO Racing. Co więcej, części do sportowych klasyków będzie można kupić także u dilerów Toyoty, tak jak ma to miejsce z częściami zamiennymi do aut obecnie produkowanych.

Reklama

Części zamienne do Supry A70 i Supry A80 zaprezentowano podczas styczniowego salonu samochodowego w Tokio. Do modelu z lat 1986-1993 trafią w pierwszej kolejności m.in. wał napędowy, klamki drzwi, wskaźnik czujnika paliwa, uszczelki i przedni logotyp, a do Supry czwartej generacji z lat 1993-2002 przednie reflektory czy klamki drzwi.

Wiadomo, że Toyota nie zamierza ograniczyć się jedynie do tych elementów. Firma na swojej stronie internetowej zbiera dane od posiadaczy klasycznych sportowych samochodów, żeby określić zapotrzebowanie na inne części zamienne i ewentualnie wdrożyć je do produkcji.