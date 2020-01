Toyota swoim fabrykom w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach zleciała w ostatnim czasie aż sześć projektów związanych z technologią hybrydową o łącznej wartości ponad 2 mld zł. Trzy z nich dotyczą przyszłych planów zakładów w Wałbrzychu. W 2021 ruszą tam dwie linie elektrycznej przekładni hybrydowej (e-CVT) a rok później silnika o pojemności 1,5 litra tworzących razem elektryczny zespół hybrydowy. Napęd ten będzie montowany między innymi w nowej generacji Toyoty Yaris, która jesienią 2020 roku zadebiutuje na europejskim rynku. Od stycznia fabrykami kieruje Dariusz Mikołajczak - pierwszy Polak na stanowisku prezesa w fabrykach Toyoty.

– W związku z nowymi projektami już od jesieni ubiegłego roku Toyota prowadzi rekrutację do działu utrzymania ruchu osób z doświadczeniem jako automatycy, mechatronicy, elektrycy. To praca przeznaczona dla osób z minimum zawodowym wykształceniem i doświadczeniem – powiedział Grzegorz Górski z Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP). – Kandydat do działu utrzymania ruchu powinien potrafić czytać rysunek techniczny oraz schematy elektryczne, znać zagadnienia z wybranego obszaru: programowanie CNC, elektryka, pneumatyka, mechanika i pokrewne – wyliczył i wskazał również, że część stanowisk przeznaczonych jest dla osób bezpośrednio po szkole technicznej, czyli wysoką wiedzę teoretyczną ale brakiem praktyki.

Praca odbywa się w systemie 12-godzinnym co oznacza, że do przepracowania jest mniejsza liczba dni w tygodniu niż w systemie 8-godzinnym.

W przypadku pracowników produkcyjnych rekrutacja ruszy w drugiej połowie 2020 roku i potrwa około dwóch lat. Toyota będzie szukać osób na wszystkie obszary produkcyjne czyli linie kuźni, odlewni, obróbkę mechaniczną, montaż oraz logistykę wewnętrzną. Oferta skierowana będzie dla osób z wykształceniem zawodowym lub średnim oraz predyspozycjami do pracy na danym stanowisku.

– Predyspozycje do pracy w Toyocie weryfikowane są podczas dnia rekrutacyjnego. Najważniejsze są zdolności manualne oraz chęć do rozwoju. W naszym centrum szkoleniowym uczymy nowych umiejętności i zawodu – wyjaśniła Magdalena Kaczmarek, manager działu kadr w Toyocie.

Atrakcyjne wynagrodzenie, służbowa Toyota

W ogłoszeniu japońskiego producenta dotyczącym zatrudnienia w Wałbrzychu czytamy, że oferuje m.in.: umowę o pracę (zatrudnienie bezpośrednio przez firmę Toyota), atrakcyjne wynagrodzenie plus system premiowania uzależniony od wyników pracy, pakiet szkoleń oraz dodatkowe benefity (pakiet medyczny LUXMED oraz liczne akcje prozdrowotne, kartę Multisport, dofinansowanie do posiłków (60 proc. ceny regularnej), leasing samochodów Toyoty na preferencyjnych warunkach, imprezy firmowe, nagrody finansowe i rzeczowe za dodatkowe osiągnięcia, konkursy dla pracowników i ich dzieci.

Co ciekawe, Toyota do zakładu w Jelczu-Laskowicach poszukuje ludzi w całej Polsce. Z ogłoszenia wynika, że od 4 do 6 lutego w Bydgoszczy odbędą się spotkania rekrutacyjne. W tym przypadku firma kusi wsparciem w przeprowadzce i zakwaterowaniu, pomocą w znalezieniu pracy dla partnera/małżonka i oferuje jednorazowe dofinansowanie 3800 zł w ramach pakietu relokacyjnego. – Przez pierwsze 6 miesięcy pracy pracownikom oferujemy częściowo dofinansowane zakwaterowanie w 2-osobowych pokojach, w domach położonych w Czernicy i Ratowicach, 3-6 km od naszego zakładu i 10 km od Wrocławia – zachęcają przedstawiciele Toyoty.

W przypadku rekrutacji na stanowisko kierownika produkcji (odlewnia) Toyota obiecuje pakiet, który obejmuje m.in. samochód służbowy, prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie.