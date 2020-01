Jak przekazała komisarz do zdarzenia miało dojść kilka dni temu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego na warszawskim Bemowie.

22-letni mężczyzna po godzinie 8.00 przyszedł do ośrodka, żeby zdać egzamin na prawo jazdy. – Według naszych informacji kursant na placu próbował wykonać manewr, jak się potem okazało, na zaciągniętym hamulcu ręcznym – poinformowała policjantka.

Dodała, że dziwne zachowanie 22-latka od razu spostrzegł egzaminator, który zadzwonił na policję i uniemożliwił mu dalszą jazdę. – Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna ma prawie promil alkoholu w organizmie – podała Sulowska.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. – Mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu – dodała. Za to przestępstwo może mu grozić nawet do dwóch lat więzienia.