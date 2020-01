Toyota piąty raz z rzędu pobiła rekord sprzedaży nowych samochodów w Polsce. Rok 2019 był najlepszy dla japońskiej marki w tym stuleciu. Firma zanotowała także dziesiąty z rzędu skokowy wzrost popularności hybryd. Koniem pociągowym japońskiego biznesu nad Wisłą była nowa Corolla 12. generacji. Ale po kolei…

– Od stycznia do grudnia w urzędach komunikacji zarejestrowano niemal 63 tys. nowych samochodów Toyoty, co oznacza wzrost o 12 proc. rok do roku – podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Ten wynik dał japońskiej marce awans na drugie miejsce najczęściej wybieranych marek samochodowych nad Wisłą. Toyota jako jedyna na podium może pochwalić się wzrostem notowań, czego nie mogą powiedzieć o sobie Skoda i VW. Wśród kierowców indywidualnych to właśnie Toyota jako marka jest numerem jeden.

Ulubionym modelem japońskiej firmy wśród Polaków została nowa Corolla, której sprzedaż rok do roku wzrosła o 172 proc. do liczby 20 895 aut. Do wyniku poważnie przyczynił się ostatni miesiąc zeszłego roku.

– Toyota Corolla w Polsce na pierwszym miejscu najczęściej rejestrowanych samochodów w grudniu. Japoński model z miesięcznym rezultatem na poziomie 2065 szt. poprawił swój wynik sprzed roku o ponad 265 proc. a miejsce w rankingu aż o 20 pozycji – wylicza PZPM.

Drugim najpopularniejszym samochodem marki 2019 roku był Yaris z wynikiem sprzedaży ponad 12 tys. aut (plus 9,2 proc.).

Hybrydy Toyoty ustanowiły nowy rekord

Samochody hybrydowe stanowią już niemal 40 proc. całkowitej sprzedaży Toyoty w Polsce – wynik ten wzrósł z poziomu 29 proc. w roku 2018. Od styczna do grudnia 2019 roku na drogi wyjechało rekordowe 26 036 hybryd marki – aż o 54 proc. więcej niż rok wcześniej. Tym samym preferencje Polaków wpisują się rosnący trend wśród europejskich kierowców. Na Starym Kontynencie już ponad połowa nowych samochodów Toyoty, które wyjechały na drogi napędzał właśnie układ hybrydowy.

Nowym liderem rynku hybryd jest spalinowo-elektryczna Corolla, której sprzedaż wyniosła 10 829 aut.

Corolla odebrała tym samym koronę modelowi C-HR Hybrid (5104 auta), który był najpopularniejszą hybrydą 2018 roku. Podium zamknęła Toyota RAV4 Hybrid (4857 egz.).

Udział napędu hybrydowego w sprzedaży nowej Corolli wyniósł aż 65 proc. To oznacza, że niemal 7 z 10 tych modeli wyjeżdżało na polskie drogi z układem elektryczno-spalinowym pod maską. Najpopularniejszą opcją w gamie napędów jest układ hybrydowy 1.8 o mocy 122 KM (ponad 50 proc.).

W przypadku C-HR i RAV4 hybryda pracuje pod maską 66 proc. sprzedanych egzemplarzy.

A jak jeździ Toyota Corolla 2.0 Hybrid e-CVT?

Toyota Corolla jest najpopularniejszym modelem w dziejach motoryzacji. Od 1966 roku sprzedano prawie 47 mln sztuk tego auta. Kompakt japońskiej marki doczekał się 12. generacji. A współczesna odmiana zapisze się w historii, jako pierwsze auto Toyoty na polskim rynku i w Europie, w którym wprowadzono dwa rodzaje napędu hybrydowego. Pierwszy z nich to układ z silnikiem 1.8 o całkowitej mocy 122 KM, zaś drugi to napęd spalinowo-elektryczny nowej generacji z silnikiem 2.0 o łącznej mocy 180 KM.

I właśnie nowy 2-litrowy napęd o nazwie Dynamic Force jest jednym z najpoważniejszych atutów nowej Corolli. Ten duet różni się od słabszego wariantu nie tylko parametrami, ale przede wszystkim budową. Wolnossąca dwulitrowa 153-konna jednostka benzynowa jest zasilana podwójnym systemem wtryskowym (wielopunktowy i bezpośredni). Dwa silniki elektryczne naprzemiennie pełnią rolę generatora lub napędu. Ponieważ układ 2.0 ma większy akumulator niż napęd 1.8, jest w stanie rozwinąć wyższą moc i oddać więcej regenerowanej energii. Dzięki czemu zwłaszcza w mieście możliwa jest dłuższa bezszelestna jazda na samym prądzie, a uzyskanie wyniku spalania na poziomie 4,5-5,0 l nie jest problemem.

Nie znaczy to jednak, że japońska hybryda jest ślamazarna. Dwulitrowa Corolla potrafi pokazać pazur i jeździć dynamicznie. Łączna moc 180 KM i 202 Nm silnika elektrycznego dostępnych natychmiast pozwalają na efektowny zryw – sprint od 0 do 100 km/h trwa 7,9 s, czyli o 3 szybciej niż 1.8. W trybie elektrycznym można już jechać nawet 115 km/h. I jeszcze jedna sprawa – w porównaniu z silnikami Diesla 2-litrowy napęd hybrydowy zaskakuje płynnością działania oraz euforią po wciśnięciu gazu.

180-konna hybryda nie tylko świetnie spisuje się w mieście, ale odnajduje się też podczas jazdy autostradowej. I choćby dlatego może być alternatywą dla silników wysokoprężnych. Do tego zaskakuje zwinnym prowadzeniem na łukach. Samochód jest stabilny (niżej położony środek ciężkości), szybciej reaguje na zmianę kierunku i dodatkowo nadal gwarantuje wysoki komfort. W wersji z 2-litrową hybrydą kierowca może łopatkami wybierać pomiędzy sześcioma wirtualnymi przełożeniami skrzyni, ale to rozwiązanie jest raczej zbędne. Zwłaszcza, że napęd nie katuje już uszu wyciem silnika, jak było to np. w Aurisie 1.8 Hybrid.

We wnętrzu Corolla serwuje atrakcyjnie wykończony kokpit. Plus na konto inżynierów od wyciszenia kabiny – wykonali bardzo dobrą robotę. A posłużyli się m.in. rozwiązaniem stosowanym w autach z wyższej – przednie boczne szyby skrywają warstwę tłumiącą hałas. Pochwalić też trzeba świetną pozycję na kierownicą i dobrą ergonomię deski rozdzielczej z szeregiem tradycyjnych przycisków i pokręteł. Ekran na środku zegarów może wyświetlać klasyczny lub cyfrowy prędkościomierz. Japończycy pomyśleli nawet o przycisku aktywującym wentylację głównie dla kierowcy – taki trik pozwala obniżyć zużycie paliwa przy jeździe w pojedynkę.

Mocną stroną japońskiego kombi jest pojemny i regularnie ukształtowany bagażnik (w wersji 2.0: 581/1606 l) z solidnymi haczykami na torby oraz podwójnym dnem. Automatycznie sterowana klapa bagażnika jest wyposażona w przycisk do ryglowania zamków (jak w autach premium). Po bokach, pod podłogą, i w progu między bagażnikiem a kanapą przewidziano schowki. Zapakowanie rodziny na urlop to żadne wyzwanie.

Cena? Toyota Corolla TS Kombi 2.0 Hybrid e-CVT Executive dzięki nowej ustawie obniżającej akcyzę na hybrydy teraz kosztuje w Polsce od ok. 131 tys. zł. Jeśli porównać ją z bogato wyposażoną ofertą innych marek, to japońskie auto wypada korzystnie.