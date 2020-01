Aktualnie akcyza na samochody spalinowe wynosi 3,1 proc. w przypadku aut z jednostkami do 2 l oraz 18,6 proc. na pojazdy z silnikami o większej pojemności skokowej. 1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która obniża o 50 proc. stawkę daniny na samochody hybrydowe z silnikami do 3,5 l. Nowe przepisy dotyczą hybryd nieładowanych z zewnętrznej sieci i ścinają podatek o połowę, a zatem odpowiednio do 1,55 proc. i 9,3 proc.

Ile na tym skorzystają kierowcy w Polsce? Podatek akcyzowy jest liczony od ceny zakupu przez importera, a zatem obejmuje cenę hurtową producenta oraz cło, nie jest natomiast naliczany od kosztów dystrybucji i marży oraz podatku VAT. Dlatego wpływ obniżki akcyzy na cenę detaliczną auta jest nieco mniejszy i wynosi odpowiednio 1,5 proc. oraz 7,3 proc. Zmiana dotyczy samochodów sprowadzonych do kraju po 1 stycznia 2020 roku.

Polski oddział Toyoty jako pierwszy jeszcze w październiku 2019 roku (tuż po podpisaniu ustawy przez prezydenta) zapowiadał rozmowy z europejską centralą japońskiego koncernu w Brukseli.

– Negocjacje dotyczące wprowadzenia w Polsce specjalnego EcoBonusu na hybrydowe modele Toyoty trwały cały grudzień – powiedział dziennik.pl Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe.

W efekcie obniżka na modele Yaris Hybrid, Corolla Hybrid oraz Toyota C-HR Hybrid dotyczy samochodów z rocznika 2020 i wynosi 1,5 proc.

Najpopularniejsza w Polsce Toyota Corolla nowej generacji jest dostępna z dwoma rodzajami napędu hybrydowego. Pierwszy z nich to układ z silnikiem 1.8 o całkowitej mocy 122 KM, zaś drugi to napęd spalinowo-elektryczny nowej generacji z silnikiem 2.0 Dynamic Force o łącznej mocy 184 KM.

Po uwzględnieniu 1,5 proc. EcoBonusu hybrydowa Corolla w wersji hatchback 1.8/122 KM tanieje o 1350 zł do ceny 88,5 tys. zł, a dwulitrowa hybryda kosztuje mniej o ponad 1600 zł (ok. 106 tys. zł).

W przypadku hybrydowej Corolli kombi dzięki preferencyjnym warunkom kierowca zyskuje odpowiednio 1400 zł (1.8/122 KM za ok. 91,5 tys. zł) i 1700 zł (2.0/184 KM Dynamic Force za ok. 110 tys. zł).

Najwięcej zyskają osoby, którym pasuje Toyota RAV4 lub Camry z napędem hybrydowym 2.5/218 KM. Oba modele z 2020 roku stały się teraz tańsze o 7,3 proc. Obniżki są bardziej radykalne i na limuzynę Camry sięgają od 10 tys. zł do 12 tys. zł. A SUV RAV4 Hybrid z aktualnego rocznika może być tańszy od ok. 10 tys. do nawet o 14 tys. zł. Co wybrać? Twardy orzech do zgryzienia...

Hybrydy objęte programem elektromobilności

Nowelizacja rozszerza program elektromobilności o kolejną grupę zelektryfikowanych aut – niskoemisyjne samochody hybrydowe, których silnik elektryczny jest zasilany energią odzyskiwaną podczas hamowania. Do tej pory rządowy program dotyczył aut elektrycznych, które są całkowicie zwolnione z akcyzy, oraz hybryd plug-in z silnikiem spalinowym do 2 l, które zostały zwolnione z akcyzy do końca 2020 roku. Nowe przepisy obniżają akcyzę do 9,3 proc. także dla hybryd plug-in o pojemności silnika od 2 do 3,5 litrów.