Skoda wjeżdża w erę elektromobilności. Fundamentem nowego rozdziału w 125-letniej historii firmy ma być nowa globalna marka iV, zajmującą się rozwojem aut elektrycznych oraz rozbudową infrastruktury potrzebnej do funkcjonowania e-samochodów. Po całkowicie elektrycznym modelu CITIGOe iV, który jest najtańszym autem na prąd w Polsce, przyszła kolej na znacznie większy kaliber. Nad Wisłę właśnie wjeżdża odmłodzona Skoda Superb iV z napędem hybrydowym plug-in (ładowanie akumulatorów z gniazdka). Tym samym gama e-modeli iV zaczyna rosnąć w siłę...

Skoda Superb iV / Materiały prasowe

Nowa Skoda Superb iV skrywa pod karoserią duet turbobenzynowego silnika 1.4 TSI/156 KM z jednostką elektryczną o mocy 85 kW. W sumie kierowca dostaje pod nogę 218 KM i 400 Nm, a za ich przeniesienie na koła odpowiada 6-biegowa dwusprzęgłowa przekładania DSG. Prąd dostarcza i magazynuje z rekuperacji – umieszczony przed tylną osią litowo-jonowy – akumulator o pojemności 13 kWh, który w 3,5 godziny można do pełna naładować z gniazdka. Superb już dzisiaj spełnia normę Euro 6d w zakresie emisji spalin, która będzie obowiązywać od 2021 r.

Skoda Superb iV / Materiały prasowe

W ocenie producenta, silnik spalinowy będzie wykorzystywany głównie przy średnich i dużych prędkościach. Podczas podróży z niską oraz zmienną prędkością napęd zapewni elektryczna część układu – wówczas ostrzegając pieszych i rowerzystów specjalnym dźwiękiem Superb plug-in zapewni do 62 km zasięgu według nowego cyklu WLTP. Mało? Badania przeprowadzone w Niemczech dowodzą, że 80 proc. codziennie pokonywanych tras nie przekracza 50 km. Dla użytkownika hybrydowego Superba oznacza to, że "na prąd" dojedzie do pracy, wepnie auto do gniazdka (firmowego = za darmo?) na ładowanie i wrócić do domu, a po drodze zrobi zakupy. W ocenie konstruktorów elektryczność jest tańsza od paliwa, dlatego kierowcy mogą zaoszczędzić, regularnie doładowując akumulator zamiast tankować na stacji.

Hybrydowy Superb ma też być długodystansowcem – przy wykorzystaniu energii elektrycznej i benzyny z 50-litrowego zbiornika powinien pokonać 930 km.

Skoda Superb iV / dziennik.pl

Wyposażenie i ceny? Podstawowa wersja Ambition w standardzie oferuje m.in.: nawigację z 8-calowym ekranem dotykowym, obsługą głosową i Wi-Fi, adaptacyjne reflektory LED Top Matrix, tylne światła LED, automatyczną dwustrefową klimatyzację, zawieszenie adaptacyjne, tempomat, funkcję front assist, system łączności SmartLink+. Ponadto w podstawowym wyposażeniu znajdują się kabel do ładowania z gniazda domowego 230 V/10 A oraz kabel do ładowania prądem przemiennym ze stacji ładowania do 3,6 kW.

Skoda Superb iV / Materiały prasowe

Wyższa odmiana Style oferuje dodatkowo m.in.: bezkluczykowy system obsługi samochodu, elektrycznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, podgrzewane fotele przednie czy dźwiękochłonne przednie boczne szyby.

Na ekranie nowego Suerba iV można wyświetlić dane dotyczące zużycia energii, poziomu naładowania akumulatora i energii odzyskiwanej z hamowania / Materiały prasowe / ĹKODA AUTO

Wariant Sportline to sportowe fotele przednie, tapicerka z Alcantary, trójramienna skórzana wielofunkcyjna kierownicę z łopatkami do zmiany przełożeń oraz pakiet oświetlenia wewnętrznego LED ambiente.

Skoda Superb iV / Materiały prasowe

Skoda Superb iV Laurin&Klement to najbogatsza odmiana hybrydy. W wyposażeniu standardowym zapewnia: systemy bezpieczeństwa lane assist, side assist i rear traffic alert, trójstrefową klimatyzację elektroniczną, 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich oraz Skoda Sound System.

Skoda Superb iV / Materiały prasowe

Superb iV w każdej wersji może być opcjonalnie wyposażony w dwa dodatkowe systemy wspomagające, dostępne wyłącznie dla tego modelu – asystenta cofania i parkowania z przyczepą Trailer Assist oraz system Area View 360 stopni, który zapewnia kierowcy widok otoczenia dookoła pojazdu za pośrednictwem czterech kamer.

Skoda Superb iV / Materiały prasowe

Skoda przewidziała też pakiety wyposażenia. Zestaw "Tech" stworzony dla wersji Ambition, Style i SportLine obejmuje adaptacyjny tempomat, funkcję rozpoznawania znaków, kamerę cofania i wirtualny kokpit. W ofercie promocyjnej można go mieć za 2800 zł. Pakiet Tech skonfigurowany do odmiany Laurin&Klement jest wzbogacony o kamerę Area View 360 stopni i kosztuje 4,5 tys. zł.

Skoda Superb iV / Materiały prasowe

Ceny? Skoda z okazji debiutu modelu Superb iV w Polsce na dzień dobry daje 4 tys. zł upustu na każdą wersję swojej pierwszej hybrydy. Po uwzględnieniu rabatu cennik wygląda następująco: najtańsza limuzyna w odmianie Ambition to wydatek 147 850 zł (kombi dopłata 2700 zł), Style kosztuje od 155 150 zł (kombi plus 2700 zł), zadziornie stylizowany Sportline - 162 250 zł (plus 3700 za kombi), a luksusowa wersja Laurin&Klement - 172 350 zł (kombi droższe o 2750 zł).

Volkswagen Passat GTE, czyli techniczny bliźniak Skody Superb iV jest od niej znacznie droższy. Za hybrydę z Wolsfsburga trzeba zapłacić ponad 11 tys. zł więcej, czyli przynajmniej 159 tys. zł.