Samochód księcia Karola stanął na drodze do nagrody głównej w "Milionerach". Autorzy finałowego pytania postanowili sprawdzić wiedzę na temat granatowego Aston Martina DB6 Volante z 1969 roku, który książę dostał w prezencie na 21. urodziny.

A pytanie warte fortunę brzmiało:

Kabriolet księcia Karola, którym nowożeńcy książę William i księżna Kate jechali w dniu ślubu, jest napędzany paliwem wytwarzanym:

A: z przetworzonego oleju

B: metodą destylacji wina

C: z węgla kamiennego

D: z wodoru

Po destylacji wina do samochodu księcia Karola

Książę Karol jest znany z dbałości o środowisko naturalne. Stara się, by użytkowane przez niego auta jak najmniej zatruwały powietrze dwutlenkiem węgla.

Dlatego w 2008 roku silnik zabytkowego Aston Martina, którym w dniu ślubu jechali książę William i księżna Kate, został przystosowany do paliwa wytwarzanego metodą destylacji wina (do zbiornika trafia biopaliwo E85). Podobno po tej modyfikacji sześciocylindrowe 4-litrowe mechaniczne serce na milę potrzebuje ok. 4,5 butelki trunku.

Odpowiedzią poprawną na pytanie finałowe jest wariant "B": metodą destylacji wina.